Россия защитит отечественных ретейлеров. Порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования сократится в три раза

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕАК) решил снизить порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования с 1,5 тысячи евро до 500 евро. Соответствующий документ, подписанный всеми членами комиссии, опубликован на правовом портале ЕАЭС.

Новые правила коснутся товаров, которые граждане ввозят автомобильным, железнодорожным либо морским транспортом, а также если пересекают границу в пешем порядке. Допустимый вес товара сократился в два раза, с 50 до 25 кг. Если цена или вес превысят установленные пороги, то владельцу придется заплатить пошлину в 30% от стоимости товара. При этом правила ввоза воздушными судами не изменились: россияне по-прежнему могут взять с собой покупки на 10 тысяч евро весом до 50 кг.

Ранее замминистра Минфина Илья Трунин сообщал, что на уровне ЕАЭС в декабре 2017 года было принято решение о постепенном снижении беспошлинного ввоза. Тогда договорились о снижении порога до €500 в месяц с 1 января 2019 года и до €200 в месяц с 1 января 2020 года.