Уфимским полицейским, подозревающимся в групповом изнасиловании коллеги, выдвинуто обвинение

Следователи предъявили обвинение троим уфимским полицейским, которые подозреваются в изнасиловании дознавателя и совершении групповых насильственных действий сексуального характера. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба СУ СК России по Башкирии.

«В настоящее время всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступлений», – говорится в сообщении.

В настоящее время расследование продолжается, а Верховный суд Республики Башкортостан оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу для всех фигурантов.

Напомним, о задержании троих офицеров полиции в столице Башкирии стало известно 31 октября. По версии следствия, небольшой «корпоратив» в служебном кабинете закончился вызовом подчиненной – лейтенанта полиции. Дознавательницу попытались напоить, избили, а потом изнасиловали. Под стражу взяты: майор Павел Яромчук, бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, а также его старшие товарищи — экс-начальники ОМВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам подполковники Эдуард Матвеев и Салават Галиев. Все фигуранты уже уволены со службы – до суда. Накануне адвокат одного из полицейских заявил, что в том кабинете помимо мужчин были ещё две женщины. Это, по мнению юриста, опровергает факт изнасилования.