Экс-командующий войсками ЗВО организует в Минобороны работу по борьбе с фальсификацией истории

Главное военно-политическое управление (ГВПУ) планирует перейти от обороны к стратегическому наступлению в борьбе с фальсификациями истории России. Об этом заявил сегодня заместитель министра обороны РФ – начальник ГВПУ генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Твердо уверен, что наш общий долг – поддержать большой общественный запрос на правдивую, объективную информацию о военном прошлом Отечества, на переход в сражении за историческое здравомыслие россиян от обороны к стратегическому наступлению», – подчеркнул Андрей Картаполов на конференции «Военная наука России через призму личности».

«США и верные им политические режимы навязывают однополярную модель мироустройства, что сопровождается беззастенчивым пересмотром итогов Второй мировой войны, извращением истинной роли Советского Союза в достижении победы над фашизмом», – сказал замминистра, отметив, что объектом наибольших фальсификаций стала история Великой Отечественной войны.

По его словам, именно на этом военно-историческом фронте разворачиваются сегодня сражения, исход которых прямо влияет на формирование исторического сознания и патриотических качеств наших соотечественников.

«Мы пока в лучшем случае отвечаем фальсификаторам на их выпады, с большим или меньшим успехом разоблачаем их измышления по какому-то конкретному вопросу. Между тем давно пришло время формировать собственную повестку дня, создавать такую общественно-нравственную атмосферу, при которой любое сознательное отступление от правды истории воспринималось бы нашими согражданами как аномалия и вызывало отторжение», – подчеркнул Андрей Картаполов.

При этом он заявил, что «созданное в вооруженных силах Главное военно-политическое управление намерено действовать именно таким образом».

«Задачу противостояния фальсификациям истории считаем для ГВПУ одной из наиболее важных. Решаться она может по-разному, но уже сегодня, что называется, без дополнительных затрат следует сделать в этом отношении заметный шаг вперед и предусмотреть в программе военно-политической подготовки со всеми категориями военнослужащих вопросы, раскрывающие борьбу за правду истории», – пояснил замминистра, отметив, что работа предстоит многоаспектная, трудоемкая и потребует участия не только органов военного управления и военно-политических органов, но и широкой общественности.