Порог беспошлинного ввоза снижен. Из заграницы не привезешь

Заграничный шопинг станет еще менее выгодным для россиян. Порог беспошлинного ввоза для товаров личного пользования снизится в три раза с нового года. Но не для тех, кто на самолете.

скриншот с Youtube.com (Suomen Tulli)

Россия и ее партнеры по Евразийскому экономическому союзу (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) решили ограничить траты своих граждан за рубежом. Как следует из решения Евразийской экономической комиссии (ЕАК), опубликованного на портале ЕАЭС, беспошлинный порог для товаров, которые граждане лично везут через границу, с 1 января 2019 года снизится в три раза — до 500 евро.

Принципиальное решение о введении протекционистских мер было принято еще в 2017 году. Изначально предполагалось, что необлагаемая пошлинной сумма будет снижаться постепенно и достигнет 500 евро лишь к 2021 году. Но участники ЕАЭС решили форсировать события.

Как следует из документа, допустимый вес ввозимого товара сократился в два раза. Если раньше можно было свободно провезти 50 кг, то теперь только 25 кг. Если цена или вес превысят установленные пороги, то владельцу придется заплатить пошлину в 30% от стоимости товара, но не меньше 4 евро за каждый лишний килограмм веса.

Новые правила коснутся тех, кто ездит на заграничный шопинг на автомобиле, на поезде, пользуется морским транспортом, а также пересекает границу как пешеход . Зато те, кто летает на самолетах, по-прежнему могут не ограничивать себя в тратах . Россияне (и граждане других стран ЕАЭС) по-прежнему могут взять с собой покупки на 10 тысяч евро и весом до 50 кг.

Почему столь гигантская разница для пересекающих границу разными способами?

По мнению генерального директора аналитического агентства INFOLine Ивана Федякова, решение не менять порог ввоза для авиапутешественников связан с тем, что в этом случае объем ввозимых товаров ограничен объмом багажа. "Как в случае с машиной, заполнить целый багажник вы не можете", – говорит он. Кроме того, это связано с возможностями контроля. "Тотальную проверку пассажиры самолетов не проходят. Таможня проводит досмотр либо по наводке, либо в ходе выборочных проверок", – говорит он.

При любом способе прибытия из-за рубежа не меняются правила провоза алкогольных и табачных изделий. Достигший 18 лет может взять с собой 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, а также до 3 литров спиртных напитков.

По мнению экспертов, введение ограничений — это попытка властей бороться с "серым" бизнесом. Крупные покупки за рубежом россияне совершают не только для себя, но и с целью последующей перепродажи. «1500 евро – хорошая сумма. Такой челночный бизнес особенно развит на границе с Китаем, а также с Украиной, где девальвация гривны сделала закупку более выгодной», – рассказывает Иван Федяков. В Петербурге частники ввозят попавшую под эмбарго продукцию из Эстонии и Финляндии — для рынков, магазинов и ресторанов.

Обычные потребители ездят в соседние страны на шопинг из-за более интересного ассортимента. Кроме того, благодаря возможности оформить tax free стоимость дорогой одежды и техники получается меньше, чем у официальных поставщиков в России, которые растамаживают товары по всем правилам. Однако такие покупки, равно как и шопинг в зарубежных онлайн-магазинах, лишают российских ретейлеров клиентов.

Тем более, что зарубежный шопинг набирает популярность. Так, по данным швейцарского DuFry в 2017 года траты россиян заграницей увеличились на 36,6% год к году. Premier Tax Free зафиксировал рост на 9%. С повышением НДС с 18 до 20% с 2019 года зарубежные покупки станут еще более привлекательными.

Но если траты в зарубежных интернет-магазинах можно подсчитать благодаря данным продавцов и логистических операторов, то объемы ввезенных лично вещей с трудом поддаются оценке. Примерное представление о наиболее дорогих покупках можно получить из статистики нарушений, выявленных таможней.

Так, только через посты Выборгской таможни за девять месяцев 2018 года проследовало свыше 1,5 миллиона легковых, 260 тысяч грузовых машин и 4 миллионов физических лиц.

По итогам проверок в январе-сентябре было возбуждено 2 700 дел об административных правонарушениях. Как правило, граждане пытаются провезти через границу попавшие под эмбарго продукты в промышленных масштабах, предметы роскоши, дорогое оборудование и спортивный инвентарь. К примеру, в октябре россияне попадались с люксовыми часами Patek Philippe за 50-65 000 евро, 75 кг масла и сыра, а также почти 500 пачками сигарет, что в разы превышает допустимые нормы.

Но, по мнению Ивана Федякова, снижение порога беспошлинного ввоза для личных покупок является лишь первой ласточкой для более глобальных ограничений трансграничной торговли. «Сначала приняли решение по ним, так как было легче договориться и легче контролировать при пересечении границы», – комментирует эксперт.

Согласно действующим правилам ЕАЭС, с 1 января 2019 года размер беспошлинного ввоза для заграничных посылок снизится с 1 тысячи до 500 евро. Однако ранее правительство обсуждало идею уменьшить планку сразу до 20 евро. ФТС предлагала и вовсе брать пошлину со всех товаров без исключения.

«Такие меры не заставят себя ждать», – уверен Иван Федяков. На решимость властей может повлиять недавно опубликованная отчетность крупнейшей китайской площадки AliExpress. По словам компании, у нее на данный момент в России 20 млн активных пользователей, то есть тех, кто совершает покупки более раза в год.

«Компания с таким оборотом могла бы войти в десятку крупнейших российских ретейлеров», – говорит эксперт.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»