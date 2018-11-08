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08.11.2018 18:23
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Русский музей запускает цикл экскурсий для глухих и слабослышащих посетителей

Русский музей 8 ноября запускает цикл экскурсий для глухих и слабослышащих посетителей по постоянной экспозиции корпуса Бенуа "От Михаила Врубеля к Павлу Филонову".

«В цикле пять экскурсий, охватывающих период конца XIX – первой половины XX веков. Каждая встреча посвящена отдельному художнику или группе художников и знакомит с их жизнью и творчеством. Экскурсии будут проходить дважды в месяц – один раз в сопровождении переводчика на жестовый язык, второй раз экскурсию будет вести глухой экскурсовод», – сообщили в пресс-службе музея.

Участие в экскурсиях бесплатное, но необходимо зарегистрироваться, отправив заявку на электронную почту rusmus.inclus@gmail.com с пометкой в теме письма "экскурсия на РЖЯ". В заявке необходимо указать дату экскурсии и свою фамилию. С расписанием можно ознакомиться здесь.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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