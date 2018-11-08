«Это всё, что останется после меня». В Петербурге закрасили граффити с Шевчуком

Знаменитое граффити с Шевчуком, появившееся в Центральном районе Петербурга в декабре 2016 года, не дожило до своего двухлетия. На днях трансформаторную будку, на которую был нанесён портрет музыканта, закрасили. Об этом 8 ноября рассказали пользователи соцсетей.

Будку у дома 37 на Литейном облачили в осенний жёлтый цвет. Петербуржцы в Интернете не скрывают своего возмущения, ругая коммунальщиков. Впрочем, пока неизвестно, чьими руками уничтожалось монохромное граффити от команды белорусских художников HoodGraff. «Фонтанка» отправила запрос в администрацию Центрального района.

Менее года назад чиновники уже грозились закрасить Юрия Шевчука и прочие незаконные граффити, но тогда активистам удалось отстоять честь музыканта и работу художников. Впрочем, иногда коммунальщики и чиновники ни при чем. Например, летом HoodGraff сами закрасили портрет тренера российской сборной по футболу Станислава Черчесова, устав бороться с петербургским вандалом и фриком, который несколько раз портил рисунок.