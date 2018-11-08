Суд обязал Porsche забрать 4-летний дизельный Cayenne и доплатить хозяину

Решением окружного суда города Штутгарта компании Porsche предписано выкупить дизельный Porsche Cayenne 2014 года. Этот судебный прецедент может стать поворотным моментом в «дизельгейте», пишет Autoevolution.

Суд решил, что, установив программное обеспечение, фальсифицирующее результаты экологических тестов, компания совершила аморальные действия. При этом отмечается, что производитель действовал сознательно, злоупотребляя законодательством с целью получения прибыли.

Теперь же, когда законодательно введены более строгие нормы, чем те, которые нарушались до «дизельгейта», дальнейшая эксплуатация данного Porsche Cayenne становится вообще невозможной. Поэтому «Порше» должна забрать указанный автомобиль обратно и выплатить его владельцу сумму, эквивалентную примерно 60 тысячам долларов США.

Porsche с таким вердиктом не согласилась и подала апелляцию в суд высшей инстанции, мотивируя свою позицию тем, что, как известно, сама она дизельные двигатели не производит, а берет их у «родственника» по концерну VW – компании Audi. При этом отмечается и тот факт, что объем производства дизельных вариантов Porsche не превышает 15 процентов от общего количества машин.

По мнению обозревателей, данный случай может стать судебным прецедентом и привести к лавинообразному нарастанию числа подобных процессов.