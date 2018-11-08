За вооруженное нападение на школьный автобус водителю Range Rover просят шесть лет. Он хочет условно

Невский суд провел прения по делу водителя Range Rover Ализаде Мустафаева, напавшего с ножом на школьный автобус. Прокуратура больше не считает его выходку покушением на убийство.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 8 ноября, представитель обвинение просил переквалифицировать дело Мустафаева на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и приговорить к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

«Сторона защиты – назначить условное наказание», – уточнили в пресс-службе.

Range Rover Мустафаева не поделил дорогу со школьным автобусом из областного Кировска вечером 25 декабря 2017 года. Правоту водитель отстаивал с помощью ножа, водитель автобуса на глазах у детей получил несколько ударов. Попутчица Мустафаева, Зульфия Саидмуратова, тоже поучаствовала в расправе, показав мастерство владения бейсбольной битой. Ранее суд приговорил ее к пяти месяцам колонии-поселения.