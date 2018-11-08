Уральскую чиновницу исключили из политсовета "Единой России" после высказывания о молодежи

Свердловское региональное отделение партии "Единая Россия" прекратило полномочия ряда членов политического совета, в том числе директора областного департамента молодежной политики Ольги Глацких, которая ранее заявила, что государство ничего не должно молодежи.

Данное решение принято на XXXIV конференции свердловского регионального отделения партии. Ежегодная ротация проведена на основании устава партии, говорится в сообщении регионального отделения "ЕР" 8 ноября.

"В нашей партии есть прогрессивная норма: состав руководящего органа – регионального политсовета – должен ежегодно обновляться на 10%", – приводятся в сообщении слова секретаря регионального отделения Виктора Шептия.

Помимо Глацких из регионального политсовета исключены еще восемь человек.

Три дня назад в СМИ появилась запись со встречи Глацких с молодежью, где она заявила, что "на сегодняшний день в подрастающем поколении складывается понимание о том, что нам государство все должно". По ее словам, это не так. "Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. Все знают про свои права, но все забыли про свои обязанности", – сказала чиновница. Потом она извинилась за свои слова.

Оскандалившаяся уральская чиновница временно отстранена от должности. Такое решение принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Кроме того, Следственный комитет России по Свердловской области заинтересовался деятельностью красноречивой и прямолинейной Ольги Глацких, главы местного департамента молодёжной политики. Проверку следователи начали во вторник, 7 ноября. Сообщение об этом сперва появилось на сайте регионального следкома, а затем исчезло. Однако екатеринбургский портал E1 пишет, что ведомство привлекли траты на поддержку талантливой молодёжи.