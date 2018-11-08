ФАС уличила Смольный в незаконном заключении контрактов на 500 млн рублей

Петербургское УФАС вынесло решения по четырем делам, возбужденным в отношении Комитета информатизации и связи (КИС). Поводом для рассмотрения стали четыре контракта, заключенные ведомством без проведения торгов с ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» (ИАЦ).

По их условиям ИАЦ предоставил Смольному мощности центра обработки данных, а также оказывал услуги по эксплуатации и развитию информационных систем для исполнительных органов власти.

По двум конкурсам на сумму около 40 млн рублей Смольному удалось убедить антимонопольщиков, что, кроме ИАЦ, никто не мог оказывать ему услуги, поэтому дела по ним были прекращены. Но по двум другим – на сумму 497 млн рублей – исключительность полномочий ГУПа подтвердить не удалось, а значит, на выполнение этих работ мог претендовать любой участник рынка.

Таким образом, комитет признали нарушителем закона и выдали предписание обеспечить конкуренцию. Также чиновникам грозит штраф, его размер УФАС определит позднее.