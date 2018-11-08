Волгоградская полиция разберётся в истории брошенных на улице уголовных дел

Волгоградская полиция начала проверку информации из соцсетей о найденных на улице архивных уголовных делах.

«Если факты подтвердятся, виновные сотрудники будут привлечены к ответственности», — заявили в региональном управлении МВД 8 ноября.

Фотографии документов, лежащих в куче мусора около урны, выложил 8 ноября волгоградский телеграм-канал «Гаситель». Авторы пишут, что снимок сделан «в 30 метрах от входа в отдел полиции № 2» на улице Тряскина. На одном из снимков отчетливо видна бумага со словами «уголовное дело» и «МВД».

Это не первый случай, когда блогеры натыкаются на выброшенные полицией документы. В августе фотографии сотен личных паспортов в заброшенном московском отделении нашла Лана Сатор.