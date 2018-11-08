Отставному полковнику ФСБ насчитали обнал и вывод 10 млрд рублей. Его компаньоны спаслись от ареста

В Петербурге по делу о незаконной банковской деятельности с вероятным участием бывшего полковника ФСБ прошли первые судебные слушания. Оборот теневой деятельности, по мнению следствия, составил около 10 млрд рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, ходатайства следствия об избрании мер пресечения рассматривал 8 ноября Смольнинский суд. Евгений Чертоусов, Елена Короваева, Лариса Морозова, Татьяна Вайдурова, Владимир Попов и Данила Пальянов отправлены под домашний арест до 7 января в качестве предполагаемых участников организованной группы по незаконному обналичиванию денежных средств. С октября 2014 года по июль 2018-го через подконтрольные компании «Б.Т.К.» и «Балтмострейд К» проводились операции по транзиту денег, поступавших от различных юридических лиц.

При рассмотрении ходатайства в отношении Караваевой стало известно, что следствие оценивает извлеченный доход в 96 млн 557 тыс. рублей, уточняет пресс-служба судов. Это тот самый 1 процент комиссии за услуги по обналичиванию, о котором писала «Фонтанка». Соответственно, через счета «Б.Т.К.» и «Балтмострейд К» были «прокачаны» около 10 млрд рублей.

Уголовное дело расследуется по статье 172 УК «Незаконная банковская деятельность». Организатором группы считается отставной полковник ФСБ Сергей Радзывилюк. Он предположительно находится в Латвии.