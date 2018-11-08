На Украине торговцы контрабандными сигаретами побили пограничников и убежали в Румынию

В Черновицкой области неподалеку от границы Украины с Румынией группа торговцев контрабандными сигаретами напала на сотрудников Госпогранслужбы, которые патрулировали территорию. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

"Вчера во время несения службы пограничный наряд на участке Черновицкого отряда обнаружил на подступах к границе группу лиц, около 20 человек. Они направлялись в направлении Румынии с товаром. Во время задержания правонарушителей последние нанесли телесные повреждения пограничному наряду и прибегли к бегству", – сообщают в пресс-службе.

На место направили усиление. Во время осмотра правоохранители нашли брошенными четыре ящика с сигаретами, а также средства для их удобного перемещения через границу.

О факте нападения и побега сообщили в полицию. Ведется установление личностей контрабандистов и другие следственные действия.

В ГПСУ сообщили, что за последнюю неделю были пресечены несколько попыток незаконного перемещения сигарет в Черновицкой и Закарпатской областях.