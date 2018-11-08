Точка невозврата: Опустошат ли полки магазинов новые поправки Яровой

Закон о запрете товарных возвратов не защитит поставщиков, но может выйти боком потребителю, предупреждают участники рынка. Свежих товаров на полках станет меньше, а цены вырастут.

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"/Архив

Закон о запрете товарных возвратов не защитит поставщиков, но может выйти боком потребителю, предупреждают участники рынка. Свежих товаров на полках станет меньше, а цены вырастут.

Поправки в Закон о торговле, запрещающие сетям возвращать не распроданную продукцию поставщикам, Госдума окончательно приняла 7 ноября. К третьему чтению изменения, разработанные депутатом Ириной Яровой и сенатором Сергеем Лисовским, дошли в смягченном виде. Вместо тотального отказа от возвратов новые правила коснутся лишь продукции со сроком годности не более 30 дней. Бизнес уже просчитывает, как переложить издержки на покупателей. Поправки также провоцируют магазины нарушать правила утилизации — компанию хлебу, который в конечном итоге оказывается на городских помойках, вскоре могут составить молоко и мясо.

Авторы законопроекта уверены, что их инициатива поможет защитить интересы потребителей и облегчит бремя производителей, страдающих от давления сетей. Сейчас ретейлеры могут договориться с поставщиком, что вернут ему излишки товара, который не успеют продать до истечения срока годности. Как правило, за такую продукцию торговцы не платят. Таким образом, производители лишаются части выручки, а также несут расходы на утилизацию. Убытки предприятий от возвратов составляют 300 млрд рублей в год, подсчитывала Ирина Яровая. Теперь эти затраты стали головной болью ретейлеров. А перед отечественным производителем «открывается горизонт планирования, расширения своего производства, увеличения ассортимента, улучшения качества рецептуры», – заявляла депутат. Но реальность в очередной раз оказалась сложнее расчетов народных избранников.

Сейчас на продукты со сроком годности менее месяца приходится 70% ассортимента торговых сетей, говорит директор сети «Реалъ» Игорь Янковский. «Наибольшая доля таких товаров в категориях «фреш» и «ультрафреш»: мясо, рыба, птица, молочные продукты, торты, хлебобулочные изделия, овощи и фрукты», – отмечают в компании «Интерторг» (сеть «Семья», Spar).

На то, чтобы привести договоры поставки в соответствие с новым законом, рынку дали 180 дней. Крупные ретейлеры уверяют, что особого беспокойства не испытывают. Так, в договорах «Ленты» с поставщиками упоминания о возвратах и так отсутствуют. «К этому механизму мы прибегали раньше исключительно по соглашению с поставщиком в том случае, если он был в этом заинтересован», – добавили в компании. В «Интерторге» возвраты тоже не носят массового характера. Если компания видит, что товар плохо продается, она дает на него скидку 30 -50%, пояснили в пресс-службе.

Зато производители, интересы которых должен был защитить закон, проявляют нервозность. По их словам, они продолжают забирать у сети 5 – 10% поставленных продуктов в зависимости от категории. С одной стороны, это дополнительные расходы, но с другой – возможность пробиться на полку.

Небольшим производителям новые правила не помогут, а лишь усложнят жизнь, считает глава компании «Нева-Милк» Владимир Зюков. «Если раньше ретейлер мог взять продукт на пробу и вернуть, если не пойдет, то теперь три раза подумает», – говорит он. Кроме того, сети не будут мириться со снижением доходности. Одним из способов компенсировать потери может быть ужесточение штрафов, как это произошло после введения предыдущих поправок в Закон о торговле, отменивших ретробонусы. «Тут нет пользы ни для кого, ни для сетей, ни для поставщика, ни для потребителя. Действие ради действия», – комментирует топ-менеджер.

Тестирование поправок уже произошло на хлебобулочной продукции. После заявлений Роспотребнадзора о том, что переработанный хлеб несет риски для здоровья граждан, ретейлеры прекратили возвращать его поставщикам. Итогом стало резкое снижение объёмов производства, отмечает в своей финансовой отчетности финская Aspo (объединяет поставщика хлебопекарного оборудования Telko и ингредиентов Leipurien).

Директор по продажам производителя мясных деликатесов «Мит Стар» Валерий Сергеев смог разглядеть плюсы в новом законе. «Это улучшит культуру отношений между поставщиком и ретейлером, сети вынуждены будут лучше планировать закупки, чтобы не нести потери», – говорит он. Объем поставок может упасть, но зато вырастет доходность производителя. Но есть вероятность, что торговцы начнут компенсировать издержки по-другому: например, требовать у поставщиков снизить цену.

Осторожность ретейлеров также может привести к сокращению ассортимента товаров с коротким сроком годности. «Супермаркеты вряд ли на это пойдут, а вот в дискаунтерах и магазинах у дома выбор может сократиться до минимума наиболее ходовых и, как правило, самых дешевых позиций», – комментирует Валерий Сергеев.

Продавцы обещают не лишать потребителя продуктового изобилия. «Если сокращение и произойдет, то только по некоторым ультранишевым продуктам или товарам высокого ценового сегмента и только в торговых точках с невысоким трафиком», – подчеркивают в «Интерторге».

Но торговцы не уверены, что смогут избежать роста цен. По словам Игоря Янковского, новый закон нанесет удар по доходности ретейлеров, ведь компаниям придется не только платить за непроданные остатки, но и нести расходы по их утилизации. Размер своих потерь компания пока не оценила, но уверена, что их придется закладывать в стоимость на полке. «Мы ведем переговорную кампанию по снижению цены поставок, но поставщики говорят, что не могут этого сделать, так как исполняют закон», – отмечает топ-менеджер. В итоге из-за повышения НДС, подорожания бензина, запрета возвратов и роста трат на утилизацию продукты в следующем году могут подорожать более чем на 5%, считает он.

Еще одним побочным эффектом может стать увеличение в магазинах просрочки. «Сети будут стараться до последнего держать товар на полках. Боюсь, что даже в гипермаркетах придется внимательно проверять, не истек ли срок годности», – комментирует Владимир Зюков.

Запрет возвратов также может провоцировать ретейлеров прибегать к самостоятельной утилизации нераспроданных излишков — проще говоря, выбрасывать их в ближайшую к магазину помойку. По закону продукты с истекшим сроком годности нельзя раздавать бесплатно — лишь уничтожать или пускать на переработку. Как правило, сети этим не занимаются сами, нанимая компании, обладающие специальной лицензией. Но такой механизм должен сопровождаться договорами, накладными, актами приема-передачи, счетами-фактурами. При этом просто списать просрочку на потери не только проще, но и выгоднее: за нее продавец получает возмещение налога на добавленную стоимость, как если бы она была украдена. После того как сети отказались от возвратов хлеба, читатели регулярно обращают внимание на горы буханок и батонов в урнах и мусорных контейнерах поблизости от торговых точек. А значит, вскоре компанию им сможет составить молоко и мясо.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»