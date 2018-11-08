Азиатские туристы всё чаще ездят на «Аллегро»

Доля иностранных туристов на границе между Россией и Финляндией в последние годы растёт благодаря путешественникам из Азии. Об этом сообщил капитан пограничного отряда по Юго-Восточной Финляндии Осси Фонселиус, отвечающий за работу пунктов пропуска.

Финны заметили, что часто гости с другого конца нашего континента прилетают в Петербург, проводят в нём несколько дней, а дальше отправляются на поезде в Хельсинки, чтобы продолжить путешествие по Европе.

Как признался представитель ведомства, этим летом финские пограничники ожидали ещё большего наплыва азиатских туристов, однако этого не произошло, вероятно, из-за чемпионата мира, когда гостиницы были заполнены, а цены на номера заметно выросли.

В 2017 – 2018 годах зафиксирован рост турпотока на железнодорожном сообщении между Россией и Финляндией, особенно на поезде «Аллегро», который курсирует по маршруту — Петербург — Хельсинки. В январе — сентябре пассажиропоток на железнодорожном пункте пропуска «Ваалимаа» составил 473 тыс. пересечений, что на 1% больше, чем за аналогичный период 2017-го.

В пресс-службе РЖД не смогли назвать соотношение пассажиров из разных стран, заявив, что не ведут статистику по гражданству.

Доля иностранных туристов на пунктах пропуска Юго-Восточной Финляндии в целом в прошлом году составила 6%, россиян было 76%, финнов — 18%, в 2018-м оно осталось примерно таким же.

Ранее сообщалось, что китайских туристов в Финляндии в сентябре по сравнению с годом ранее стало на 11% больше.