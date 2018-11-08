«Джип» отзывает российские модели из-за неровной сварки и газовых пузырей

ООО «ЭфСиЭй Рус», официальный представитель компании Jeep на российском рынке, отзывает 88 автомобилей Jeep Compass и Jeep Cherokee, реализованных с апреля 2018 года, сообщает Росстандарт.

Причина отзыва – вероятное наличие дефектов хромированного покрытия поршней задних тормозных суппортов, которые могут привести к образованию газовых пузырей в тормозной системе, что влечёт за собой общее снижение эффективности задних тормозных механизмов. В некоторых случаях после запуска двигателя педаль тормоза может провалиться или стать «мягкой». На всех подпадающих под отзыв «Джипах» необходимо прокачать тормозную систему, чтобы удалить из нее газовые пузыри.

Отзыву также подлежат 224 Jeep Wrangler, проданные с июня 2018 года. У них кронштейн крепления передней тяги может быть приварен не по стыку. Это грозит самопроизвольным отделением кронштейна от рамы и последующим снижением точности реакции автомобиля на управляющие действия водителя.

На этих «Джипах» бесплатно для владельцев проверят сварной шов и при необходимости сделают ремонт.

Уполномоченные представители изготовителя проинформируют хозяев машин письмами или по телефону. Автовладельцы могут сами выяснить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код своего автомобиля с перечнем на сайте Росстандарта.