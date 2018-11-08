Кудрин заявил о возможном замедлении темпов роста ВВП до менее 1%

Темпы роста ВВП России в 2019 году могут составить менее 1%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления в Госдуме.

«Мы можем получить в результате совмещения этих факторов темпы экономического роста в следующем году на уровне около 1 или меньше 1%, ещё ниже, чем даже сегодня», — сказал он.

В начале октября Минэкономразвития сообщило, что в консервативном сценарии прогнозирует замедление темпов роста ВВП до 1% в 2019 году с последующим их восстановлением к 2024 году до 3%.