Стали известны дата матча СКА — ЦСКА на арене «Санкт-Петербург» и стоимость билетов

Обнародованы подробности двух хоккейных матчей, которые пройдут на домашнем стадионе «Зенита» «Санкт-Петербург».

Как заявили в Федерации хоккея России (ФХР), футбольная арена на Крестовском острове примет матч Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии и игру регулярного чемпионата КХЛ СКА – ЦСКА.

Первым станет матч Россия – Финляндия, который пройдет в заключительный день Кубка Первого канала — 16 декабря.

22 декабря, в день рождения отечественного хоккея, там же будет сыгран матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА.

Вместимость арены на обоих матчах будет составлять 70 тысяч зрителей. Стоимость билетов – от 300 до 1800 рублей. Подробная информация о билетах на матчи хоккейной классики будет опубликована позднее.

Напомним, Кубок Первого канала, который является вторым этапом Евротура, в этом году пройдет с 13 по 16 декабря. Основной ареной турнира станет Ледовый дворец Парка легенд в Москве, который принимает матчи Евротура с 2015 года.

Ранее вице-президент ФХР и СКА Роман Ротенберг в интервью «Фонтанке» заявил, что в рамках этих игр планируется установить рекорд российского хоккея по посещаемости.