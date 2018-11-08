Новогодняя ярмарка «Города тысячи чудес» - уникальные подарки любимым

Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»

Где найти уникальные Новогодние подарки для родных и близких? На ярмарке «Города тысячи чудес» в ТРК «Питер Радуга». Изделия ручной работы, авторские сувениры и гастрономические изыски удивят даже самых искушенных покупателей.

С 1 декабря по 6 января ТРК «Питер Радуга» превратится в сказочный «Город тысячи чудес», а главный атриум ТРК станет центральной ярмарочной площадью с масштабными декорациями и иллюминацией.

Неповторимую атмосферу чудес создадут инновационные световые элементы и аудиовизуальное сопровождение. В этом году Администрация комплекса решила сделать Новогоднюю ярмарку поистине удивительной. Концептуальный подход к выбору производителей и обязательное условие уникальности товаров позволили создать неповторимый ассортимент продукции. Необыкновенные сувениры, изделия ручной работы, элитные сладости, украшения для дома, гастрономические деликатесы – все, чтобы ваши новогодние подарки произвели настоящий фурор!

Также всех гостей «Города тысячи чудес» в ТРК «Питер Радуга» ожидает приятный сюрприз от Администрации ТРК – бесплатная упаковка подарков. Спешите навстречу чудесам!

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