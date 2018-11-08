Девять пострадавших в четырёх ДТП в Ленобласти. На «Нарве» водителя убил выезд на встречку

Несколько серьёзных аварий случилось утром 8 ноября на областных трассах. Одна из них смертельная.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 11:30 на 72-м километре автодороги «Нарва», по предварительным данным, «КИА Рио» выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями. Первый удар пришёлся на «Хёндэ Солярис» с 39-летней женщиной за рулём, второй – на «Рено Дастер» с водителем-мужчиной. Водитель «Рио» погиб. Два других водителя доставлены в центральную районную больницу Волосово.

ДТП произошло на прямом участке трассы, отмечает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ГИБДД.

Три человека получили травмы в результате столкновения «Нивы» и «Сааба» около 8 часов утра на 182-м километре автодороги «Кола». В больницу Лодейного Поля попали 30-летний водитель «Нивы», его 35-летний пассажир и 27-летний водитель «Сааба», сообщает УГИБДД.

По два человека пострадали на Санкт-Петербургском южном полукольце (как мы уже писали, 23-летняя мать, вылетевшая на дорогу, и мальчик-грудничок, упавший на пол) и на трассе М-10 «Россия». С места массовой аварии, где в «паровозике» зажало «Волгу», по предварительным данным, в ЦРБ Тосно были отправлены две женщины.

Всего в этих четырёх ДТП пострадали девять человек и один погиб.