В России может появиться система для онлайн-урегулирования споров по покупкам в Интернете

В России могут появиться платформы, на которых можно будет в досудебном порядке урегулировать споры, возникающие при приобретении товаров и услуг через Интернет, соответствующий законопроект одобрила рабочая группа по нормативному регулированию при АНО «Цифровая экономика», сообщили в пресс-службе АНО.

«Споры, возникающие при приобретении товаров и услуг через интернет, можно будет урегулировать досудебно на специально созданных для этих целей платформах. Соответствующий законопроект одобрила рабочая группа по нормативному регулированию при АНО "Цифровая экономика", заседание которой прошло 7 ноября на площадке Минэкономразвития РФ», — говорится в сообщении.

Платформы будут бесплатны для потребителей. Адресатам требований, добросовестно участвующим в процедурах системы, будет смягчена ответственность за нарушения Закона «О защите прав потребителей».

Покупатели, недовольные качеством товара, к примеру, вместо требования об устранении недостатков товара, смогут договориться о его возврате и возмещении его стоимости с предоставлением потребителю скидки на будущие покупки, пояснили в АНО «Цифровая экономика».

«Создание системы урегулирования споров онлайн может снизить нагрузку на судебную систему, сэкономить время и средства потребителей, а также увеличить доверие к покупкам товаров и услуг через интернет. Для бизнеса процесс работы с претензиями покупателей также может стать более эффективным и менее ресурсозатратным», — прокомментировал законопроект руководитель рабочей группы, вице-президент МТС по корпоративным и правовым вопросам Руслан Ибрагимов.