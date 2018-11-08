«Терминал не работает»: средний и мелкий бизнес переходит на оплату наличными и «на карту»

Средний чек наличными в петербургских кафе и барах за октябрь вырос на 37%. А размер безналичных платежей снизился на 9%. Бизнесмены экономят и стараются по максимуму обойтись без банковских терминалов.

Олег Харсеев/Коммерсантъ

Все чаще в небольших магазинах, кафе, несетевых парикмахерских и салонах красоты в Северной столице можно столкнуться с предложением перевести деньги напрямую на карту. При этом на кассе может пылиться с виду вполне живой банковский терминал. Случаи перестали быть разовыми, и эксперты видят тенденцию.

Один из крупнейших операторов фискальных данных – «Платформа ОФД», который обслуживает сотни тысяч касс по всей России, по итогам октября зафиксировал в Петербурге в сегменте кафе и баров падение среднего чека по безналичной оплате (на 9% по сравнению с прошлым годом). При этом по операциям наличными он вырос на 37%. Аналогичное увеличение и в сегменте электроники – в ближайшую «черную пятницу» многие расплатятся за товары через курьера кэшем. В других отраслях процесс не столь очевиден из-за недостаточного проникновения терминалов. Например, салоны красоты обязали работать с онлайн-кассами только с июля 2019 года.

Еще более показательна статистика роста числа пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», вероятно, самого популярного сервиса для перевода с карты на карту (P2P). За год, как сообщил 6 ноября «Сбербанк», число его пользователей выросло на 47% и превысило 40 млн человек. В среднем в приложении совершают более 15,3 млн операций в день — на 74% больше, чем год назад. И самые востребованные операции — переводы от клиента к клиенту (P2P), на которые пришлось 47% от общего количества ежедневных операций в сервисе. За год их количество выросло на 85%.

Эксперты видят в таких данных тенденцию. По словам аналитика «Финам» Алексея Коренева, в условиях кризиса и снижения зарплат в сегменте малого и среднего бизнеса, этот сектор экономики начинает оптимизировать свои издержки в числе первых. И в части ухода от налогов, увеличивая долю «серых» платежей.

Оплата без терминала – это возможность не платить комиссию банку, которая может составлять до 2% за каждую транзакцию. В случае P2P платежи проходят от физического лица к физическому лицу без нее, или же платит тот, кто делает перевод. Наличные и вовсе позволяют не отражать весь оборот в налогооблагаемой базе. Даже пре-чеки, которые приносят клиенту при оплате бумажными деньгами, могут проходить мимо кассы.

– Для потребителей зачастую существуют какие-то бонусы при оплате картой. Для предпринимателей ничего такого не распространено. Наоборот, при оплате через банковскую карту банки снимают себе какой-то процент. Банки конкурируют, но многие предприниматели, которые лично обожглись с ними, особенно на фоне отзыва лицензий, выбирают кредитные учреждения с крайне невыгодными условиями, лишь бы они были надежными, – объяснил поведение коллег председатель совета Союза малых предприятий Санкт-Петербурга Владимир Меньшиков.

Михаил Иоффе, старший вице-президент банка «Открытие», также подтвердил, что специалисты фиксируют единичные случаи, когда в небольших торговых точках клиентам предлагают вместо оплаты через банковский терминал перевести деньги на карту продавца магазина. «Но правильнее все-таки говорить о том, что такая схема взаиморасчетов в последние два года стала вытеснять наличные платежи», – отметил он.

По его словам схему взяли в оборот работающие в "сером" сегменте экономики, – например, владельцы небольших интернет-магазинов, ремонтники, репетиторы, которые раньше также, без каких-либо чеков и строгой отчетности, получали оплату за свой труд наличными.

В то же время широкое использование P2P платежей в бизнесе несет в себе конкретные риски для обеих сторон сделки. Бизнесу грозит объявленная правительством программа фискального контроля, которая может привести к тому, что систематические платежи с карты на карту, имеющие признаки расчётов за выполненную работу, попадут в категорию «серых» зарплатных схем, по которым предполагается ввести существенные штрафные санкции для компаний.

– Предприниматели обязаны выдавать кассовые чеки, которые любой потребитель может проверить на сайте налоговой. Так что риски понятны, — это налоговое нарушение и могут быть штрафы, и все что угодно, – объяснил Владимир Меньшиков.

Банки, по словам Иоффе, стали тщательнее следить за транзакциями между держателями своих пластиковых карт – поскольку при оформлении договора на выпуск карты для частного лица в нем отдельно прописывается, что она не должна использоваться для осуществления предпринимательской деятельности. В результате число блокировок пластиковых карт такого рода выросло за последние годы в разы.

Банкир описал и два очевидных риска подобных транзакций для рядового гражданина. Во-первых, у клиента исчезает возможность оспорить заключенную сделку, поскольку сам по себе факт перевода с одного карточного счета на другой ни о чем не говорит. Даже если у клиента есть возможность сопроводить такой перевод каким-либо комментарием. Возврат купленного товара, реализация гарантии на данный товар – в этом случае будут зависеть исключительно от доброй воли продавца.

Во-вторых, банк может заблокировать не только карту продавца, на которую поступают денежные средства со множества других карт, но и карту покупателя, например, заподозрив, что речь идет об отмывании преступно нажитых доходов. И снятие блокировки, и перевыпуск – процедуры, требующие времени.

«Согласно законодательству (115-ФЗ) банки обязаны внедрять процедуры по выявлению сомнительных операций и при необходимости запрашивать у своих клиентов информацию, разъясняющую экономический смысл проводимых операций», – объяснили в пресс-центре Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

– Стоит ли ради «удобства» продавца и даже, возможно, незначительной скидки в несколько десятков рублей, которую он предложит, рисковать своей зарплатной или кредитной картой – на мой взгляд, вопрос исключительно риторический, – отметил Иоффе.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»