Топилин: Данные Росстата и налоговиков о росте зарплат в РФ сходятся

Заявивший о беспрецедентном росте зарплат в России министр труда Максим Топилин продолжает настаивать на приумножении благосостояния граждан. По словам чиновника, данные Росстата и Федеральной налоговой службы по росту заработков в РФ сходятся.

По мнению чиновника, равномерный рост зарплат в различных отраслях будет зависеть от экономического роста и от того, насколько работодатели будут придерживаться общих тенденций.

«Росстат дополнительно посмотрел на этот вопрос с точки зрения поступлений взносов во внебюджетные фонды — в Пенсионный фонд, в Фонд социального страхования, обратив внимание на данные, которые есть в Федеральной налоговой службе. Теперь налоговая служба администрирует взносы (в соцфонды из фонда оплаты труда. — Ред.), и данные по взносам тоже являются первоисточниками для этой информации», — цитирует Топилина 8 ноября РИА Новости.

«Поступления взносов — это административные данные, которые фиксируются налоговыми органами. Росстат, когда публикует свои данные о росте зарплат, на которые я опирался, — это отчетность предприятий. И эти данные сходятся. Всё вокруг где-то 11 – 12%», — добавил министр.

Он связал «очень заметный рост» зарплат в бюджетных отраслях с исполнением «майских указов» 2012 года.

«Это достаточно серьезный рост зарплат. Это рост зарплат во внебюджетном секторе. Эти данные нам позволяют надеяться, что мы будем исполнять задачи, которые поставлены президентом, по снижению уровня бедности», — подчеркнул глава Минтруда.

«Конечно же, каждый человек воспринимает такую информацию через призму своей заработной платы. Это означает, что перед нами стоят еще более амбициозные задачи. Мы должны обеспечить еще и более равномерный рост зарплаты. Это будет зависеть от экономического роста, от тех результатов, которые будут демонстрировать разные отрасли, насколько работодатели на тех или иных предприятиях будут придерживаться общих тенденций», — заключил Топилин.

Напомним, 24 октября во время правительственного часа в Совете Федерации Топилин привел данные о том, что зарплаты россиян в 2018-м выросли более чем на 10%. Это заявление вызвало множество ироничных комментариев в Сети, став поводом для создания мемов.