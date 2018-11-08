При крушении Ми-8 под Тверью погиб человек

Один человек погиб и трое получили ранения в результате крушения вертолета в Тверской области днем 8 ноября.

Как сообщает ресурс tverigrad.ru, к трем часам дня спасатели смогли добраться до места, где совершил жесткую посадку Ми-8 авиакомпании «Баркол». Воздушное судно приземлилось около 13.00 около деревни Бобыльщина в Жарковском районе. Попав к месту крушения, сотрудники МЧС константировали, что погиб один человек и пострадали трое. Кто стал жертвой, пока неясно. Возможно, это пилот, а может быть, бортмеханик, ранее передававший, что он зажат в вертолете.

Разбившийся вертолёт вылетел из села Духовщина Смоленской области в Андреаполь для обследования газопровода. Во время полета возникла техническая неисправность, пилоту пришлось экстренно снижаться.