«Нужна новая политическая сила». Поклонская анонсировала создание собственного движения

Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила слухи о создании собственного политического движения. Об этом она заявила 8 ноября.

«Новая политическая сила, основанная на искренности, честности и справедливости к простым людям сильной страны, уверена, нужна», – заявила депутат в Facebook.

Поклонская, судя по ее словам, работает над «несколькими интересными проектами», которые в обозримом будущем выльются в более организованные формы – общественного движения или чего-то еще.

Трещину в отношениях «Единой России» и Поклонской дало голосование за пенсионную реформу. Депутат осталась в абсолютном меньшинстве.

Слухи о работе бывшего прокурора Крыма над собственным политдвижением появились в конце октября, когда ее связали с будто бы создаваемой партией «Силы России». Тогда и сегодня Поклонская опровергла информацию о причастности к этому проекту.