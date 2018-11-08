The Wall Street Journal: Победившие на американских выборах демократы могут вставить палки в колёса бизнес-сообществу

Победа демократов на выборах в США вызвала плохое предчувствие у представителей американского бизнес-сообщества. Получив большинство в Палате представителей Конгресса, они могут осложнить реализацию части инициатив Трампа, в том числе заключение новых торговых сделок и дерегулирование рынка.

Об этом 8 ноября пишет The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков.

«Новых масштабных реформ на законодательном уровне ждать не стоит. Не будет ни еще одного снижения налогов, ни существенного пересмотра правил для бизнеса, – сказал старший политический стратег в брокерской компании Evercore ISI Терри Хейнс. – Вместе с тем уже реализованные при Трампе инициативы отменены не будут».

Экономисты полагают, что усилиями демократов могут быть повышены налоги, в том числе налог на корпоративную прибыль в рамках сделки по бюджету. Также демпартия может попытаться заблокировать инициативу республиканцев сделать бессрочным снижение налогов на доходы граждан, реализованное в 2017 году. Эти инициативы помогли увеличить прибыль компаний и повысить доверие потребителей.

«Компании в ряде отраслей могут постараться сохранить за собой некоторые положения налоговой реформы. Демократы в Палате представителей будут атаковать пункты Налогового кодекса, которые им не нравятся, для получения финансирования программ, которые им нравятся», – уверен эксперт Торговой палаты США Нил Брэдли.

Напрямую отменить действующие положения демократы не смогут без поддержки Сената, однако они могут добиться их отмены, пообещав взамен поддержку других законопроектов или внешнеторговых соглашений.

Таким образом, по многим вопросам демократической Палате представителей и республиканскому Сенату придется искать компромисс. В частности, это касается планов по увеличению государственных расходов на инфраструктуру, которые, по оценке Citigroup, могут ускорить рост ВВП США в 2020 году на 0,2 процентного пункта.

Президент и директор Microsoft по юридическим вопросам Брэд Смит заявил, что членам обеих партий в Конгрессе необходимо объединиться для развития в ИТ-сфере, чтобы в том числе повысить защиту от кибератак и реализовать разработку федерального закона о конфиденциальности персональных данных.