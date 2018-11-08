Бортников рассказал о российском финансировании террористов и отметил несговорчивость владельца Telegram

Финансовые каналы из России, направленные террористическим организациям за рубежом, фиксируют спецслужбы. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников 8 ноября.

«Мы говорим о финансовых возможностях отдельных групп и лиц, которые оказывают такую финансовую поддержку, пересылая деньги (террористам) из различных регионов, в том числе из РФ. Это мы фиксируем – отдельные каналы перечисления средств в адрес ИГИЛ (запрещена в РФ)», — цитирует Бортникова «Интерфакс».

Глава ФСБ также прокомментировал ситуацию с блокировкой мессенджера Telegram. По мнению Бортникова, проблема заключается в непонимании главы компании Павла Дурова того, что силовикам необходимо оказывать содействие в борьбе с терроризмом.

«Хотелось бы сказать, что ситуация сложная с точки зрения понимания собственником самой компании необходимости оказания содействия структурам, борющимся с терроризмом», — сказал Бортников.

Напомним, 1 августа в Петербурге задержали гражданку Узбекистана. По версии следствия, она полтора года переводила деньги на счета террористов из ИГ. Кто перечислил ей 800 тысяч, позднее отправленных в Сирию, выясняет полицейский центр «Э». Позже по подозрению в финансировании террористов задержали россиянина в аэропорту Амстердама.