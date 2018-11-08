Погранохрана Финляндии рассказала о причине пробок на границе c РФ

Утренних пробок по субботам на пунктах пропуска не избежать, пока россияне будут приезжать к паспортному контролю в определённый временной период, заявили представители Пограничной охраны Финляндии 8 ноября на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

«Довольно часто нам задают вопрс, чем вызваны очереди в Нуйямаа (с российской стороны – Торфяновка. – Прим. ред.). Основной фактор заключается в том, что выезжающие рано утром из Петербурга автомобилисты прибывают к границе в один короткий период, хотя знают, что это самое оживлённое время. Поэтому очередей не избежать», – заявил капитан Осси Фонселиус, отвечающий за работу пунктов пропуска на территории Юго-Восточной Финляндии (граничит с Ленобластью).

Фонселиус отметил также, что российские коллеги выпускают своих граждан из страны быстрее, тогда как для Финляндии они являются иностранцами, на проверку личности которых уходит больше времени. «Шенгенский закон о границе требует проверять отпечатки пальцев, поэтому процесс прохождения паспортного контроля замедляется», – прокомментировал капитан. По его словам, за два года после введения системы контроля с отпечатками считывающие устройства улучшились.

«Мы стараемся по возможности упростить прохождение паспортного контроля с теми ресурсами, которые имеются в Нуйямаа. Одним из естественных решений является усиление смен, мы стараемся ставить больше сотрудников», – заверил представитель финского ведомства.

Он подчеркнул, что совместно с российскими коллегами составляются совместные прогнозы по нагрузкам в определённые дни, например перед праздниками, после чего формируется рабочий график.

По наблюдениям Погранотряда по Юго-Восточной Финляндии, между пассажиропотоком и курсом рубля есть тесная связь. Резкие колебания валютного курса становятся заметны на границе через одну-две недели после скачка.

В январе — октябре границу Финляндии через пункты пропуска в Ленобласти пересекли более 6 млн человек, из них 78% – россияне. Пассажиропоток остаётся на уровне прошлого года.