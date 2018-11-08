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Недвижимость
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08.11.2018 16:33
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«Аквилон Инвест» предлагает клиентам снизить платежи по ипотеке

«Аквилон Инвест» предлагает клиентам снизить платежи по ипотеке

предоставлено компанией «Аквилон Инвест»

В ноябре холдинг «Аквилон Инвест» предлагает покупателям сразу несколько удобных вариантов покупки собственной недвижимости: комфортная ипотека, паркинги со скидкой до 25%, а для тех, кто хочет купить квартиру по привлекательным ценам, – старт продаж нового жилого комплекса.

Так, совместно с банком «Уралсиб» компания запускает предложение «Ипотечные каникулы»*. Программа дает возможность снизить платежи по ипотеке на 50% в первые два года кредитования, пока дом строится.

«Программа подойдет тем, кто вынужден снимать жилье. Теперь клиенты смогут приобрести квартиру по более доступной цене на раннем этапе строительства, и не беспокоиться о том, что платежи по ипотеке совместно с арендной платой лягут непосильным грузом на бюджет», – отмечает Марианна Устинова, руководитель отдела продаж холдинга «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге.

Предложение распространяется на все аккредитованные банком жилые комплексы компании: ЖК «4YOU», ЖК «ARTквартал.Аквилон», ЖК «All Inclusive» и ЖК «СолнцеPARK».

К примеру, чтобы приобрести студию в III очереди ЖК 4YOU общей площадью 22,07 кв.м и стоимостью 2 430 725 рублей, клиенту понадобится первый взнос от 365 тысяч рублей (15%). Ежемесячные платежи при этом в первые два года составят от 11,7 тысяч рублей, после от 22,4 тысячи при сроке кредита 20 лет.

Кроме того, до конца ноября действует акция** на паркинги в жилом комплексе «4YOU» рядом с метро «Звёздная». Машиноместо в любой из очередей комплекса можно приобрести со скидкой до 25% при 100% оплате или ипотеке. Цены с учетом скидки начинаются от 540 000 рублей. При этом при единовременной покупке квартиры и паркинга стоимость машиноместа составит от 500 000 рублей. Возможно приобретение паркинга в рассрочку от застройщика.

В пятницу, 9 ноября, «Аквилон Инвест» открывает продажи в новом жилом комплексе комфорт-класса «Q-мир», который разместится в 15-минутной пешеходной доступности от метро «Московская». Комплекс будет представлять собой 19-этажный пятисекционный дом с коммерческими помещениями на первом этаже, подземным паркингом и кладовыми. В составе комплекса также детский сад на 100 малышей и медицинский центр, которые будут переданы городу.

В доме разместится 846 квартир, как классических, так и евро-планировок, от студий, до еврочетырехкомнатных вариантов. Стоимость стартует от 2,3 млн рублей. Подробнее о проекте.

*Программа «Ипотечные каникулы» предоставляется ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Первоначальный взнос – от 15%, сумма кредита – от 300 тыс рублей до 50 млн рублей, срок кредита – от 3 до 30 лет. Процентная ставка – от 11,5%. Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщика/заемщиков (являются добровольным). Подробная информация по тел. 8-800-250-57-57 или www.uralsib.ru. Тарифы действительны с 24.09.2018. Генеральная лицензия ПАО «БАНК УРАЛСИБ» № 30 от 10.09.2015.

**Срок действия акции: с 1.11.2018г. по 30.11.2018г. Организатор: ООО "Аквилон СПБ", ИНН:7806413408. Предложение ограничено количеством машиномест. Подробности об организаторе акции, правилах её проведения, количестве машиномест, размерах скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону: +7 (812) 34-11111.

ЖК «4YOU», 1 очередь (застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: http://4u-spb.ru)

ЖК «All Inclusive», 1 очередь (застройщик ООО «Риверсайд-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: https://ai.spb.ru)

ЖК «ARTквартал.Аквилон» (застройщик ООО «Эм Си Истейт», проектная декларация размещена на сайте: http://www.artkvartal-akvilon.ru)

ЖК «Q-мир» (застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте: https://q-mir.spb.ru)

ЖК «СолнцеPARK» (застройщик ООО «Зеленые холмы», проектная декларация размещена на сайте: http://sunpark.spb.ru)

 ЖК «4YOU», 2 очередь (застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-2.ru)

ЖК «4YOU», 3 очередь (застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-3.ru)

ЖК «4YOU», 4 очередь (застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-4.ru)

 

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Новости компаний
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
08.11.2018 16:33

«Аквилон Инвест» предлагает клиентам снизить платежи по ипотеке

В ноябре холдинг «Аквилон Инвест» предлагает покупателям сразу несколько удобных вариантов покупки собственной недвижимости: комфортная ипотека, паркинги со скидкой до 25%, а для тех, кто хочет купить квартиру по привлекательным ценам, – старт продаж нового жилого комплекса
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