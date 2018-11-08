Кокорину и Мамаеву ограничили доступ в тренажерный зал «Бутырки». Они не давали тренироваться другим заключенным

Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву в СИЗО сократили время пребывания в спортивном зале. Как сообщает «Росбалт», администрация изолятора запретила игрокам посещать спортзал больше двух раз в неделю. Ранее спортсменам разрешалось тренироваться до пяти раз в неделю.

По словам представителей СИЗО, ограничение вызвано недовольством остальных заключенных, которым из-за чрезмерной активности футболистов не хватает времени на собственные занятия. Правозащитники уже выразили обеспокоенность, что Мамаев и Кокорин не смогут поддерживать форму.

По версии следствия, утром 8 октября Кокорин и Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора НАМИ Сергея Гайсина. Им предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК («Хулиганство») и по двум 116-й («Побои»). Под арестом кроме футболистов находятся брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий. Они просились на свободу, раскаявшись и обещая больше никого не бить.

Ранее полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов заявил, что, несмотря ни на что, Кокорин остается для него «очень порядочным и хорошим парнем».