Минкульт официально признал проблему с лицензиями для реставраторов

В связи с приостановкой деятельности многих реставрационных компаний в Минкультуры России прорабатываются различные варианты выхода из сложившейся ситуации, официально сообщили «Фонтанке» в ведомстве. В конце октября 2018 года более 4,5 тысячи лицензий, необходимых для реставрации объектов культурного наследия, стали недействительными, при этом министерство успело переоформить лишь 838 лицензий.

«Реставрационным организациям был дан год переходного периода. Однако подавляющее большинство подало документы на переоформление в июле – сентябре 2018 года. В Минкультуры России за это время поступило 2061 заявление о предоставлении и переоформлении лицензий. На данный момент выдано и переоформлено 838 лицензий. Кроме того, 654 компаниям было отказано в переоформлении в связи с несоответствием установленным требованиям, а 569 заявлений находятся на рассмотрении в установленном порядке», – рассказали «Фонтанке» в Министерстве культуры.

Напомним, что к 27 октября 2018 года согласно постановлению российского правительства оказались недействительными 4771 лицензия на осуществление деятельности по сохранению культурного наследия, полученные до 27 октября 2017 года. В открытых данных на сайте министерства была размещена информация лишь о 211 переоформленных документах. При этом, как рассказали «Фонтанке» в общероссийском профсоюзе работников реставрационной сферы деятельности, не было никаких официальных разъяснений от Минкульта для тех, кто подал документы для переофорлмения лицензии, но так и не получил её.