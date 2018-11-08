Почти 50 человек погибли в Зимбабве при столкновении автобусов. Причина – обгон

В результате лобового столкновения двух автобусов в Зимбабве погибли по меньшей мере 47 человек, сообщает 8 ноября Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Два междугородних автобуса, следовавших в противоположных направлениях, столкнулись в 170 километрах от столицы страны Хараре. По предварительной версии, один из водителей пытался обогнать грузовик.

Госпитализированы около 70 человек, у многих тяжёлые травмы, поэтому число жертв может вырасти. Среди погибших, по данным газеты NewsdzeZimbabwe, двое детей. После ДТП ближайший морг оказался переполнен, так как был рассчитан только на 16 тел, отмечает издание.

ДТП с участием автобусов в Зимбабве происходят часто из-за плохих дорог и неграмотного вождения. Кроме того, водители конкурирующих компаний стараются ездить максимально быстро и совершать наибольшее число поездок за день.