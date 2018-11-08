Министры обороны РФ и Казахстана утвердили трехлетнюю программу стратегического военного партнерства стран

Программу стратегического партнёрства России и Казахстана в военной области на 2019 – 2021 годы подписали 8 ноября в Астане министры обороны стран Сергей Шойгу и Нурлан Ермекбаев. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Главы военных ведомств утвердили также план сотрудничества между министерствами обороны двух стран на 2019 год.

Сергей Шойгу отметил, что «Москва и Астана реализуют очень большой, широкий план сотрудничества». «Это образование, подготовка кадров, военное и военно-техническое сотрудничество, в частности совместные манёвры, участие во взаимных крупных выставках, форумах как на территории России, так и в Казахстане», – пояснил он.

В свою очередь Нурлан Ермекбаев отметил, что Россия для Казахстана – стратегический партнёр и союзник. «Мы стараемся внести свой вклад в поступательное развитие отношений по всем направлениям», – подчеркнул он.

Подписанная в Астане программа предусматривает систематизацию военного и военно-технического сотрудничества на среднесрочную перспективу, добавляет российское оборонное ведомство, не раскрывая других её деталей.