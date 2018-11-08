Украина нарастила импорт товаров из России почти на четверть

Украина нарастила импорт товаров из России в январе — сентябре 2018 года на $1,3 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до $6,7 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Россия за отчетный период импортировала товаров с Украины в объеме $4,06 млрд, что на $570 млн больше, чем в январе – сентябре 2017 года.

«В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Европейский союз, как крупнейший экономический партнер страны. На долю Европейского союза в январе – сентябре 2018 года приходилось 43,2% российского товарооборота (в январе – сентябре 2017 года – 42,7%), на страны СНГ – 11,8% (12,4%), на страны ЕАЭС – 8,3% (8,9%), на страны АТЭС – 30,9% (30,6%)», — говорится в сообщении.

Основными торговыми партнерами России в январе – сентябре 2018 года среди стран дальнего зарубежья стали Китай, товарооборот с которым составил $78,7 млрд, Германия ($44,1 млрд) и Нидерланды ($33,7 млрд).