Защита обвиняемых по делу «Седьмой студии» хочет оставить Минкульт без адвоката

Мещанский суд Москвы продолжил процесс по делу о хищении бюджетных средств в «Седьмой студии» допросом Кирилла Серебренникова. Послушать следующего фигуранта 8 ноября помешал адвокат, особо востребованный среди сотрудников «потерпевшего» ведомства.

Как сообщает «Коммерсантъ», защита обвиняемых заявила отвод Александру Лебедеву, которого в среду представили как ещё одного представителя потерпевшей стороны – Министерства культуры. При этом на этапе предварительного следствия он был адвокатом свидетелей обвинения. Софья Апфельбаум вспомнила четыре очные ставки, где он представлял интересы сотрудников министерства. Сам Лебедев насчитал десять человек, которые воспользовались его услугами.

«Слушая показания участников процесса, адвокат Лебедев может корректировать позицию своих клиентов по делу — в этом и есть вопрос легитимности присутствия его на процессе», – цитирует издание адвоката Карпинскую.

К Лебедеву присматривались больше часа, пока Серебренников продолжал по ролям расписывать работу «Седьмой студии» и проекта «Платформа». Для наглядности на заседании изучили штатное расписание, но, как признался режиссёр, реального положения дел оно не отражало: сотрудников было больше и получали они иную зарплату. Тот же художественный руководитель по документу получал 70 тысяч рублей, а на деле его зарплата была 100 тысяч. Деньги выдавали наличными под роспись.

«Я в бумажках ничего не понимаю и панически их боюсь. Все бумажки, которые мне приносят, вызывают у меня паническую атаку», – сознался Серебренников.

По версии следствия, организованная группа в среде театралов зародилась в 2011 году под хищение средств, выделенных на проект «Платформа». Мошенничество вменили Юрию Итину, Софье Апфельбаум, Алексею Малобродскому, Кириллу Серебренникову, объявленной в розыск Екатерине Вороновой и Нине Масляевой, чье дело будет рассмотрено отдельно. С 2011 по 2014 год якобы обналичено и присвоено 133 млн 237 тысяч 920 рублей. Серебренников, Итин, Апфельбаум и Малобродский отрицают вину. Судья объявила перерыв до 10 утра 9 ноября.

Накануне ведущий Первого канала Клейменов в эфире назвал режиссёра глубоко порядочным человеком и напомнил, что судьба художника в России бывает трагична.