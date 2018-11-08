Не пить за рулем и потерять права за пьяное вождение. Мастер-класс от ГИБДД

Житель Петербурга лишен прав за то, что другой человек пьяным катался по Подмосковью. Полиция и суд без лишней бюрократии подошли к удостоверению личности нарушителя.

О штрафах ГИБДД за езду без документов и в состоянии опьянения Владислав Дычко узнал через портал госуслуг. Выписаны они были в подмосковной Коломне, где Владислав ни разу в жизни не бывал. Телепортация осуществима благодаря копии паспорта, в которую можно вклеить чужую фотографию.

Неуверенную «девятку» в коломенских дворах патруль ГИБДД приметил утром 22 мая 2018 года. Из салона вынули очевидно нетрезвого водителя, усадили в служебный автомобиль и включили видеозапись.

«Нами остановлен ВАЗ-2019 под управлением Дычко Владислава Ивановича», – начал лейтенант Патрикеев и предъявил глазку камеры копию первой страницы общегражданского паспорта. С нее смотрела фотография водителя.

Прав, документов на «девятку», страховки и оригинала паспорта у нарушителя с собой не было, но полицейских это не смутило. Признает, что он Дычко, и ладно. Все материалы сотрудники составляли по копии.

«Выпил бутылку пива», – заплетающимся языком признал водитель и ехать на медицинское освидетельствование поленился. Инспектор составил протоколы по статье 12.26 КоАП за отказ и об отстранении от управления транспортным средством, а также за езду без документов.

Материалы поступили мировому судье 83-го судебного участка Коломенского судебного района Московской области Наталье Сергеевой. Слушание она провела 31 мая 2018 года.

«Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении – Дычко В.И., – в судебном заседании не присутствовал, о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении извещен судебной повесткой, о чем в материалах дела имеется расписка», – зафиксировала Сергеева, исследовала документы, признала Дычко виновным.

«У суда нет оснований признать действия сотрудников полиции необъективными. При оформлении процессуальных документов нарушений норм КоАП со стороны инспекторов не установлено», – заключила судья и выписала Владиславу Дычко штраф в 30 тысяч рублей, лишила его прав на полтора года и велела сдать водительское удостоверение в Коломенскую ГИБДД. Своим же постановлением она разъяснила, что за неуплату нарушитель может быть подвергнут административному аресту до 15 суток. Решение опубликовано на сайте судебного участка.

Штрафы за сотворенные беззакония отразились в личном кабинете Владислава Дычко на Госуслугах, о суде он не знал. Повестка ему не приходила, в постановлении суд местом регистрации указана Коломна. Пребывая в здравом уме и трезвой памяти, петербуржец силился вспомнить, как его занесло в никогда не виденный им городишко, и от отчаяния опускались руки. Прочитав решение мирового судьи, Дычко все же решил посетить Коломну.

В местной полиции недоумение приезжего разделили, посмотрели видеозапись ГАИ и в два счета установили личность водителя, который представлялся Владиславом Дычко. 40-летний Алексей Виницкий ведет активный уголовный образ жизни, осуждался за вымогательство, разбой, кражу, мошенничество. Последний раз его задержали через два дня после пьяной езды и выдачи себя за Дычко. Сейчас он находится в следственном изоляторе УФСИН Алтайского края после приговора 1 год 8 месяцев за хищение денег с банковской карты знакомого.

Виницкого Владислав Дычко никогда не знал и может только догадываться, каким образом к аферисту попала копия.

«Паспорт не терял. Я около года работал в Москве и регулярно предоставлял копии документов в различные учреждения», – предполагает Владислав. – А «вклеить» свое лицо через фотошоп нетрудно».

настоящий Владислав Дычко/из личного архива

Коломенская полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на Виницкого, так как копия не является документом, поэтому вменить ему подделку невозможно. Дычко обратился с жалобой на решение мирового судьи в Московский областной суд. Она зарегистрирована, но еще не принята к рассмотрению, следует из картотеки.

Водительское удостоверение Владислава внесено в «черный список» ГИБДД. Ездить он не может, пока не отменят решение мирового судьи.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»