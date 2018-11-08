В МО "Сампсониевское" - обыск экономической полиции. Оперативники ищут миллионы, потраченные на создание искусственного острова в пруду

В муниципальном образовании "Сампсониевское" и подрядных организациях 8 ноября проходят обыски. Информацию об этом «Фонтанке» подтвердили источники в полиции.

По данным наших собеседников, выемку документации, связанной с контрактом на благоустройство, производят оперативники отдела экономической безопасности Выборгского района в рамках уголовного дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Дело было возбуждено еще в 2017 году, однако оперативные мероприятия возобновились после проверки муниципалитета Контрольно-счетной палатой.

Как выяснил аудитор Юрий Шутов, администрация МО "Сампсониевское", которую возглавляет Наталья Владимирова, в 2016 году потратила более 9,2 миллиона рублей на благоустройство пруда и создание в нем искусственного острова. При этом, как утверждали в КСП, пруд на углу Лесного проспекта и Институтского переулка не является муниципальной собственностью, а значит, тратить на него бюджетные средства чиновники не имели права. У сотрудников экономической полиции иная версия: по предварительным данным, подрядчик, получив деньги, никаких работ даже и не произвел, а средства похитил.

Стоит отметить,что «Фонтанка» ранее уже обращала внимание на деятельность МО "Сампсониевское": в январе 2018 года наше издание, внимательно прочитав муниципальный контракт на проведение концерта на Татьянин день, заметило в договоре некий расчет, который можно понять так, что на сам праздник предполагалось израсходовать около 30 процентов суммы контракта, 20 процентов составляло вознаграждение поставщика – ИП Коверкина с компаньоном, а почти 40 процентов – 750 тысяч рублей – полагались кому-то, обозначенному инициалами «МО».

«Фонтанка» предположила, что «МО» может означать «муниципальное образование», а сумма – «откат». В ответ глава МО "Сампсониевское" Наталия Карфополитская пожаловалась в прокуратуру и полицию на «спланированные действия» «Фонтанки», направленные на формирование «негативного отношения граждан к власти» .