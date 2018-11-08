Госдума в первом чтении поддержала запрет военнослужащим постить в Сети информацию о себе и сослуживцах

Госдума РФ на пленарном заседании 8 ноября в первом чтении поддержала запрет для военных размещать в Интернете информацию о себе и сослуживцах. Поправки в парламент внесло правительство.

Как говорится в тексте документа, военнослужащим запретят размещать в СМИ и постить в Сети фото, видео, данные геолокации и другую информацию о себе и других военнослужащих, позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о своей и чужой служебной деятельности. Также нельзя «светить» воинские части, организации и подразделения, в которых пользователи проходят службу.

Нарушение запрета влечет за собой дисциплинарную ответственность.

При этом авторы подчеркивают, что поправки будут распространяться только на действующих военнослужащих и не коснутся, в случае окончательного принятия законопроекта, тех, кто со службы ушел.

Необходимость принятия законопроекта российские власти объясняют необходимости защитить военных от интереса иностранных спецслужб, террористов и экстремистов.