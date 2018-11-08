ДТП под Петербургом: не пристегнутая ремнем безопасности мать выпала на дорогу, а младенец – на коврик в салоне

Два человека пострадали 9 ноября в результате ДТП в Кировском районе Ленинградской области. «Это могла бы быть рядовая авария (хотя нет, отставить, к ДТП привыкать нельзя). Если бы не одно но!» – пишет «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

По предварительным данным отдела ГИБДД по Кировскому району, около 9:30 на автодороге А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (ЮПК), на повороте в посёлок Молодцово, 65-летний мужчина на «Ладе Калине» совершил столкновение с встречной «Шкодой», которой управлял 26-летний мужчина.

В «Шкоде» ехали водитель и пассажирка, в «Калине» кроме водителя – пассажирка и трёхмесячный ребёнок.

А вот и «но». От удара у «Калины» произошло «автоматическое открытие» двери, и наружу выпала мама – она не была пристёгнута. Младенец, который лежал на заднем сиденье безо всяких удерживающих устройств, упал на коврик между сиденьями.

В итоге у матери диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы, а у малыша – ушиб мягких тканей туловища. Их увезли в больницу Шлиссельбурга. После осмотра медики решили отпустить их домой.