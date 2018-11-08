Происшествия
У Володарского моста Неву очищают от масляных пятен
Радужные пятна застелили поверхность Невы у Володарского моста 8 ноября. Жалобы от горожан на разлив поступили в комитет по природопользованию Петербурга.
Как рассказали «Фонтанке» в комитете, сотрудники подведомственного Смольному учреждения «Пиларн» ликвидируют загрязнение активной пеной. Течение отнесло пятна ближе к Большеохтинскому мосту.
Днем 2 ноября ГУП «Пиларн» работало на Фонтанке. Масляное пятно на ширину русла реки, вероятнее всего, за собой оставил один из прогулочных катеров.