Неизвестный стрелок заявился в бар небольшого городка в пригороде Лос-Анджелеса. 12 человек мертвы

Неизвестный стрелок убил 12 человек в пригороде Лос-Анджелеса. Его жертвами стали посетители местного бара.

Как сообщает полиция Лос-Анджелеса 8 ноября, вооружённый мужчина вошел в помещение бара Borderline Bar and Grill в городе Саузанд-Оакс и выстрелил около 30 раз по находившимся там людям, после чего скрылся. Отмечается, что в тот момент в помещении проходила массовая вечеринка местного колледжа. В результате 12 человек (в том числе один полицейский) погибли, более десятка ранены.

Агентство Associated Press пишет, что открывший огонь в Саузанд-Оакс стрелок мертв.