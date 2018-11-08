У врио губернатора Беглова новые советники: по экономике, прессе, молодежной политике и культуре

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о назначении собственных советников. По информации «Фонтанки», в ближайшее время они могут быть назначены и на более высокие посты.

Так, советником губернатор по экономике и финансам назначен Евгений Елин. Ранее он работал заместителем министра экономического развития Российской Федерации, был председателем комитета экономического развития, промышленной политики и торговли в Смольном, вице-губернатором и председателем комитета финансов Ленинградской области.

Связями с общественностью и взаимодействием со СМИ будет заниматься Ирина Ган, ранее трудившаяся в качестве директора по работе с государственными органами и связям с общественностью издательского дома Hearst Shkulev Media, помощником министра образования и науки и руководителем пресс-службы партии «Гражданская платформа».

Давать советы по линии молодежной политики будет Юлия Аблец, занимавшая руководящие посты в ГК «Деловые линии». По информации «Фонтанки», ее кандидатура была предложена Беглову Кремлем, она является финалистом конкурса «Лидеры России».

Также советниками врио губернатора на общественных началах назначены вице-президент Центра стратегических разработок Владимир Княгинин и актер Николай Буров, ранее бывший директором музея «Исаакиевский собор», а затем возглавивший музей РЖД.

Ранее "Фонтанка" сообщала, что аппарат Беглова возглавила Любовь Совершаева, перешедшая на эту работу из полпредства.