«Левада»: В России всё больше людей не знают, что будет с ними через несколько месяцев

В России уменьшилось число людей, способных спланировать своё будущее на несколько лет вперёд. Об этом свидетельствуют свежие результаты опроса «Левада-центра», опубликованные 8 ноября.

Два года назад тех, кто строил планы на ближайшие пять-шесть лет, было больше на 6%. Теперь их доля составляет 11%. Ставить цели хотя бы на год и два в состоянии 35% россиян, а в 2016 году таких было 37%. При этом количество людей, которые не знают, что их ждёт в ближайшие месяцы, выросло аж на 9% – с 37% до 46%.

Согласно исследованию «Левады» (признана иноагентом в РФ), все эти показатели ещё полгода назад были выше на 2 – 5%. Подавляющее большинство тех, кто не знает, что с ними будет в ближайшие месяцы, «Левада-центр» отнес к бедным слоям населения. Их 68%. Однако в полной неизвестности находятся и представители так называемого среднего класса и даже выше – 47% и 27% соответственно. На ближайшие два года сегодня своё будущее, как правило, планируют люди с потребительским статусом «выше среднего».