Врио губернатора Петербурга Беглов произвел первые назначения: Совершаева возглавила его аппарат

Бывшая заместителем полномочного представителя президента Любовь Совершаева возглавила аппарат врио губернатора Александра Беглова. Об этом сообщается на сайте Смольного 8 ноября.

Ранее «Фонтанка» предсказывала ее переход в Смольный на эту должность.

В биографии Любови Совершаевой работа и в качестве чиновника (она была вице-губернатором Ленобласти, работала в полпредстве в начале двухтысячных и вернулась туда в 2013-м ), и в качестве финансиста (председатель совета директоров ООО «Инвестиционная компания Аброс», дочерней структуры банка «Россия», одним из главных акционеров которого является Юрий Ковальчук), и как медиаменеджер.

Совершаева хорошо знакома с Владимиром Путиным и с другими выходцами из петербургской мэрии в столичной власти. С 1991-го по 1996 год она работала в Смольном, в комитете по управлению городским имуществом.

В 1996 году Любовь Совершаева была назначена вице-губернатором Ленинградской области. С августа 2000 года занимала должность заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. Из полпредства она ушла в 2006 году и вскоре вступила в должность председателя совета директоров ООО «Инвестиционная компания Аброс», а затем, в декабре 2006-го, и председателя совета директоров «Рен ТВ». В 2007 году ее избрали на пост председателя совета директоров Пятого канала.

Причем совет директоров Пятого канала Совершаева возглавила после того, как в результате эмиссии и перераспределения акций «Пятерки» у администрации города осталось лишь 6,3 процента акций телеканала. А крупнейший и единственный блокирующий пакет акций в 35% получили структуры банка «Россия».

Фактически Соверашева представляла интересы банка «Россия» в медиабизнесе: сначала в качестве председателя совета директоров «Рен ТВ», затем, после того как город продал банкирам большую часть акций Пятого канала, в качестве председателя совета директоров «Пятерки». Позже она возглавила и совет директоров Национальной медиагруппы, после того как банк "Россия" консолидировал в ней свои медиаактивы.

В 2013 году Совершаева возвращается в полпредство в качестве заместителя, где работает при трех полпредах – Владимире Булавине, Николае Цуканове и Александре Беглове. Официально курирует экономику региона, но на самом деле в круг ее полномочий входит и региональная политика. Причем при первых двух из тройки полпредов эксперты рейтингов влиятельности «Фонтанки» называли ее едва ли не более влиятельным человеком в регионе, чем сам полпред, и именовали правой рукой Юрия Ковальчука.