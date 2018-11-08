Путин прибыл в Казахстан

Глава Российского государства прибыл в Республику Казахстан с двухдневным рабочим визитом, сообщает 8 ноября пресс-служба Кремля.

8 ноября в Астане президент России примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. В повестке дня – ключевые международные и региональные проблемы, вопросы дальнейшего расширения взаимодействия государств – членов ОДКБ. Как ожидается, по итогам заседания будет подписано около 20 документов, включая итоговую Декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ.

9 ноября в Петропавловске Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев выступят на пленарном заседании XV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, осмотрят выставку, посвящённую перспективным совместным программам в туристической сфере. К подписанию подготовлен ряд двусторонних соглашений.

Кроме того, на второй день визита намечена встреча президентов двух стран. Для глав государств будет также организована презентация проекта космического ракетного комплекса «Байтерек».