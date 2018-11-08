В Тверской области Ми-8 совершил жёсткую посадку. Об аварии сообщил зажатый в вертолёте бортмеханик

Жёсткую посадку совершил вертолет Ми-8 в Тверской области 8 ноября. По предварительным данным, авария обошлась без погибших.

Как пишет BMF со ссылкой на ТАСС, о происшествии в МЧС сообщил бортмеханик, находившийся на борту вертолёта. По его словам, травмы получил один человек.

«На борту вертолета находились четыре человека. Бортмеханик, который звонил, сообщил, что он немного зажат, получил травмы. Погибших, по предварительным данным, нет», — отметили в региональном МЧС.

Вертолет, отмечает «Медуза», направлялся из Смоленска в Андреаполь для обследования газопровода. Во время полета возникла техническая неисправность, пилоту пришлось экстренно снижаться.

Сегодня под Архангельском в тайгу вынужденно сел обледеневший Ан-2. На борту самолёта находились 11 пассажиров, в том числе ребёнок. Пострадавших нет.