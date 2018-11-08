Петербургские ночные автобусы и поезд-челнок в метро уходят на «зимовку»

Ночные автобусы в Петербурге сделают паузу, сообщает 8 ноября пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Их регулярное движение заканчивается 11 ноября. В этом году пассажиров у них стало больше.

В ближайшие выходные автобусы выйдут на пять маршрутов, дублирующих линии метрополитена (1М, 2М, 3М, 4М, 5М), в ноч на субботу, 10 ноября, и воскресенье, 11 ноября. В следующий раз воспользоваться ими можно будет в новогоднюю ночь.

В постоянном режиме автобусы работали с 30 апреля (по выходным дням). В этом сезоне они перевезли 59 тысяч пассажиров, то есть в среднем по 2 тысячи человек за уик-энд. Самым популярным стал маршрут 2М от Балканской улицы до станции метро «Парнас», им воспользовались 18 тысяч человек. Для сравнения: в прошлом году за это же время у ночных автобусов было 42 тысячи пассажиров.

С середины ноября, по данным Петербургского метрополитена, на «зимнюю стоянку» уходит поезд-челнок, курсирующий в выходные с 30 апреля по ночам (с часу до трёх) между станциями метро «Адмиралтейская» и «Спортивная».

При этом мосты ещё некоторое время будут разводить. Навигационный период в Петербурге длится с 10 апреля до 30 ноября. Последняя разводка мостов через Большую Неву, как планируется, будет произведена в ночь на пятницу, 30 ноября, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Мостотрест».