Сергей Вострецов: Изъятие детей – бред, но органы опеки призовём, чтобы не повторить Майдан

Лишать родительских прав за участие детей в митингах не будут, но проверять «митингующие семьи» все же надо. Депутат Сергей Вострецов объяснил «Фонтанке» свои нашумевшие слова.

Член комитета ГД России по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов//Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Новость про идею депутата Госдумы от Петербурга, члена фракции «Единая Россия» Сергея Вострецова, изымать детей участников несанкционированных акций из семей стала по-настоящему революционной 7 ноября. Даже спустя сутки объяснялся со своими избирателями через «Фонтанку» выпускник Института Внутренних войск, не сдерживая эмоций.

- Сергей Алексеевич, есть жгучее желание вас попинать немного. В хорошем смысле, конечно.

– А меня уже попинали! Смешно, как меня сейчас заказали пинать в СМИ. Кто-то хочет показать перед новым губернатором Петербурга, что у нас нет нормальных депутатов в Думе. Это просто смешно.

- Вы правда предлагаете лишать родительских прав тех граждан, чьи дети ходят на не санкционированные властями акции протеста?

– Бред. Старый трюк, когда из контекста вытягивается одна фраза. Делают горячий пирожок и раскидывают его везде. Россия – не Европа. У нас лишать родительских прав добропорядочных граждан никто никогда не будет. Наоборот, мы сегодня прикладываем огромные усилия, чтобы детских домов в России стало как можно меньше. У меня у самого мальчишка вырос. Ему 14 лет сейчас. Я брал его сиротой. Он у меня в МЧС. Я очень им горжусь. Но меня ведь спрашивали о чём. О том, что государство не может, как и школа, одно отвечать за воспитание детей. Ребята, если мы требуем от государства, чтобы оно оберегало нас, то и мы должны, по крайней мере по своим собственным детям, нести солидарную ответственность. Мы должны знать, где находятся наши дети. Если они на этих митингах или на футбольном матче, они не должны туда ходить без взрослых. А если они попались на правонарушении, то это должен быть сигнал органам опеки. На первый раз – это штраф 3 тысячи рублей. Чтобы родители задумались, чем занят их ребёнок. Провели беседу. На второй раз органы опеки должны идти в семью и смотреть, как там живёт ребёнок, если он у них болтается по улицам. Может, он и в школу не ходит. Может, его обижает кто. Может, в семье насилие. И ребёнок пытается выплеснуть свой протест. Конечно, если выяснится, что в семье беда, органы опеки не просто должны, они обязаны лишить таких родителей родительских прав.

- Если ребёнок ходит на акции «Единой России» – беды нет? А если на акции «навальнят» – есть?

– При чём тут акции? Есть общие праздники, где обеспечена безопасность. А есть незаконные митинги, где мальчишка 14 лет прыснул перцовым баллончиком сотруднику Росгвардии в глаза. Парень в 27 лет ослеп. У него нет детей.

- Это где и когда было?

– Это было в Москве. Реальный диагноз – слепота. Да что там незаконные акции! В Таврическом саду группа подростков избивала людей! И многие дети из благополучных семей!

- Вы про августовскую историю с А.У.Е.?

– Я не знаю, как они себя там называют. Я про то, что когда дети 13 – 15 лет бесхозно болтаются, непонятно, чем занимаются их родители вообще! Надо посмотреть на них внимательнее.

- И всё-таки про лишение родительских прав, как санкцию после проверки семьи, с несанкционированно митингующим ребёнком, вы сказали.

– Я сказал, что если выяснится неблагополучная ситуация в семье. А акция может быть и санкционированная. Но если ребёнок попал в органы внутренних дел, то это повод посмотреть в его семью.

- Вас и ваших коллег-депутатов так сильно гнёт от Навального и его акций?

– Всё! До свидания с Навальным со своим! У вас самого дети-то есть? (Переходит на крик.) Если там вашего ребёнка затопчут, вы куда побежите-то?! К Навальному?! (Бросает трубку.)

– Сергей Алексеевич, зачем вы трубку бросили, я же не ответил на ваш вопрос. Отвечаю. Я за своим ребёнком прослежу сам.

- А вы свои эти выражения про «что же вас так гнёт?» оставьте для себя.



- Ну, меня-то не гнёт.

- А меня гнёт тут только одно – безопасность наших детей! Она меня гнёт!

- Ваши дети – ваши проблемы. Мои дети – мои. Почему моими детьми должен заниматься кто-то им чужой?

– Если вы не уследите за вашими детьми и они будут оставлены в опасности, это уже будут не только ваши проблемы! Ваши дети – это граждане Российской Федерации. Это проблема государства! Если вы негодяй и подонок и не смотрите за своими детьми, это уже государственная проблема! Поэтому и есть органы опеки, которые будут за этим следить! Если ваши дети – это ваши проблемы, я рад. Занимайтесь ими сами!

- Спасибо за разрешение! Не сомневаюсь, что и у вас всё хорошо в общении с сыном.

– Ваши дети ходят на митинги одни? Или в Таврический парк?

- Мы везде ходим вместе. Нам так интереснее.

– Молодцы! А вы отпустите их на акцию несанкционированную одних разок?

- А мы и на акции с ними вместе ходим.

– Тогда к вам вопросов больше нет. Ответственность – ваша. Вы им объясняете смысл этих акций. Это ваше право. Я же говорил про тех, кто ходит сам.

- В Семейном кодексе чётко написано, за что можно лишать родительских прав. Насилие, уклонение от выполнения родительских обязанностей, наличие тяжелого заболевания у родителей и преступления против детей. Вы хотите это всё уравнять с несанкционированными митингами?

– Никто не собирается этот список из Семейного кодекса расширять. Мы говорим о дополнительной проверке.

- А кто позвонит в опеку?

– Просигнализировать должны органы полиции. Никто не говорит, что нужно просто забирать детей из семей за уличные акции. Ересь несусветная! Вы сумасшедший, что ли?

- Так это не я же сказал. Это вас цитировали.

– Я ещё вчера всё разъяснил в эфире «Россия 24». Посмотрите.

- Я предпочитаю без таких посредников информацию получать. Вы же ещё внесли законопроект об охране школ Росгвардией. После принятия документа проблема с походами детей на несанкционированные митинги снимается?

– Почему я его написал? Когда Внутренние войска МВД переформировывали, там ведь не просто вывеску сменили. Туда вошла куча подразделений. В том числе вневедомственная охрана, лицензирование оружия. Формально Росгвардия и так сегодня несёт охранные функции, потому что по «тревожной кнопке» приезжает вневедомственная охрана. И сегодня звучат призывы вооружать какие-то непонятные ЧОПы. Зачем? Если мы можем взять дополнительных контрактников через госзаказ. Да, увеличим штаты. Но это не ЧОПы! Коррупции будет меньше! И если Росгвардия будет охранять школы, то однозначно проблем с детьми на улицах станет меньше. Сотрудник Росгвардии – это представитель власти. Это либо бывший офицер лет 40, либо крепкий парень после специальных курсов, чтобы он мог чётко составить психологический портрет школьника. Когда он год в школе проработает, он будет знать там каждого ребёнка в лицо. Как он себя ведёт, как у него бегают глаза. Ведь рост этого напряжения среди подростков не за один день происходит. Разве никто не знал, что у пацана в том техникуме в Керчи натянутые отношения с руководством? Известно, что он постоянно сидел в компьютере и в соцсетях. Я бы посмотрел ещё, ходил ли он на протестные акции, состоял ли в группах, задерживался ли раньше.

- То есть будем мониторить детей с самого начала? С первого класса?

– Конечно. Ведь сегодня сами родители требуют, чтобы в школе была вооружённая охрана! Частный ЧОП не будет дешевле, чем тот же контрактник Росгвардии. Только такого контрактника будут обследовать ежегодно. Он будет регулярно сдавать нормативы. Да, это дополнительная нагрузка на государство.

- В итоге мы получим повсеместные спецшколы за колючей проволокой. Раньше они были только для трудных подростков. Красота.

– Вызовы времени сегодня сплошь и рядом! В других странах стреляют в школах уже чуть ли не каждый день! Только бабушки-вахтёрши за минувший год около 50 раз находили какие-то горючие вещества у детей. Здоровый дядька с табельным оружием не допустил бы истории, когда в Бурятии в школе парень рубил других детей топором.

- Он бы применил табельное оружие?

– Применил бы.

- А дети вас слушают и обсуждают «цапков и цеповязов», которые убивают детей на глазах родителей, а потом на зоне живут как на курорте с шашлыками и крабами.

– А там ведь уже идёт проверка. Но с тем, как у нас у заключённых на зонах появляется мобильная связь с внешним миром, тоже надо разбираться. Порядок надо наводить и во ФСИН.

- Вы читаете, что про вас пишут в Сети сегодня?

– Меня это не раздражает. Но действительно депутат – это не только законы. Это и мониторинг мнений. Но и запрос общества. Не волнуйтесь, бредовые идеи не пропустят фильтры в Госдуме. А это профильные комиссии и комитеты. А оскорбления в Сети меня не раздражают. Но я делаю выводы.

- Записываете в столбик обидчиков?

– Нет. Я делаю выводы – нужно то, что я предлагаю, обществу или нет. Если есть серьёзные аргументы. А сейчас просто какая-то заказуха идёт. Обливают грязью. Но мы ведь пытаемся защитить ребят от тех, кто их подставляет под дубинки на митингах. Глупо звать 13 – 14-летнего ребёнка на митинг, рассчитывая, что он имеет политическую зрелость! Это ведь просто запал у ребёнка.

- А когда запал переходит в ту самую «политическую зрелость»?

– В 18 лет. Не раньше. Когда он сам несёт за себя ответственность.

- И может в армию пойти и на взрослую зону сесть.

– Вспомните, как было на Украине. Там ведь сначала побили несколько молодых ребят. И заказчик этого не стесняется об этом сам говорить. Это же делал Госдеп.

- А давайте мы со своими проблемами разберёмся сперва? Нашим с вами детям тут жить, а не там.

– А это то же самое! Всё начинается с молодёжи на несанкционированных митингах. И я надеюсь, что мы здесь такого не допустим. Но одна власть не справится с этим, если общество будет кидать своих детей в жертву, пускать на митинги, не следить за детьми. Тогда и здесь всякое может произойти.

- Вы знаете, что вас вчера молодёжь символически похоронила в Пулковском парке? Вас и всех остальных депутатов Госдумы от Петербурга. Поставили 8 надгробий на газон.

– А это не имеет отношения к делу! И даже к пенсионной реформе это не имеет отношения (картонные надгробия украсили портретами Сергея Вострецова, Сергея Боярского, Игоря Дивинского, Владимира Катенева, Евгения Марченко, Виталия Милонова, Юрия Петрова и Михаила Романова, которые поддержали пенсионную реформу. – Прим. ред.). Начался предвыборный период. Новый политический сезон. Мы же видим ресурсы, которые это тиражируют. Мы знаем всех этих людей, которые уже начали зарабатывать на предстоящих губернаторских выборах. Внутривидовая борьба. Есть люди, которые пытаются показать новому Смольному, что в городе есть только одна власть. Но этого в Петербурге уже никто не допустит! И следующие выборы будут настоящие, честные и конкурентные!

- За ваши похороны «могильщикам» дали по 20 тысяч рублей административного штрафа. Достаточно или нужно было ещё и органы опеки позвать?

– Там нужно разобраться, кто заказчик акции. Ведь есть государственные институты. Если они не уважают эти институты сегодня и хоронят депутатов, то завтра они нечаянно сожгут машины, а послезавтра ещё что-нибудь. Если не будет ответственности, то потом будут большие проблемы.

- То есть люди не могут протестовать против пенсионной реформы, за которую вы голосовали?

– Могут. Ребята, пожалуйста, проводите пресс-конференции, собирайте круглые столы, шествия, митинги! И это всё было. Другое дело, что оппозиция сама не может разобраться в себе.

- Табличка на газоне страшнее шествия по Невскому?

– Глупости. Я видел картинку со своей могилой. Мне на это плевать. Но вот такое отношение к институтам власти опасно.

- Вы правда считаете, что своими инициативами укрепляете страну? Дети-то, судя по вашим словам, идут не за вами.

– Значит, мы плохо информационно работаем. Видимо, все страны в мире, которые приняли свои решения по пенсионному возрасту, дураки, а мы, самые умные, такие меры принимать не должны. Поймите, через какое-то время в стране не стало бы возможности не просто индексировать эти пенсии. А победи в Сирии некоторые товарищи, раскачай они Иран, то нефть упала бы до 9 – 12 долларов за баррель, и у нас бы произошла революция, так как социальные обязательства государство бы не смогло выполнять. Дети в этом разбираются, что ли? Дети разбираются в политике и экономике?!

- Вы, наверное, удивитесь, но в России есть очень умные дети, которые не только в этом разбираются.

– Но заниматься политическим устройством власти – это всё-таки не детский вопрос. Есть 18 лет – голосуйте.

- Кстати, вы лично давно посещали детские дома в своём избирательном округе? Лишение родительских прав – это ведь иногда путь именно в такой дом.

– Стараюсь посещать хотя бы раз в год. У нас их немного. В одном я даже знаю директора лично. Когда я ещё учился в училище, я там вёл физическую подготовку, занимался ребятами. Это то, чем могли бы заниматься ребята из Росгвардии в школах. ГТО, военная подготовка. Мне кажется, это нормальное явление. То, что сейчас пытаются делать с такими детьми, – платная опека по 10 – 15 детей в семье, это не очень правильно. Вот я одного воспитал, намаялся. Это трудные дети, это не гуси, их десятками не воспитывают. Детский дом в моём округе замечательнейший. Там всё чисто и аккуратно. Дети накормлены и ухожены. В семье, наверное, лучше. Но не во всякой семье.

- Вас в детстве часто обижали старшие?

– А у меня было два старших брата. Меня никто не обижал. Были, конечно, уличные драки. Это было начало 90-х. Но мы тогда не были так разобщены, как сегодняшние дети, и мы были более подготовлены к таким вещам. Сейчас нужно вводить системы дворовых тренеров, чтобы в каждом дворе был свой тренер. Ведь у нас куча кандидатов в мастера спорта! Хороших спортсменов, которые за небольшие деньги могли бы заниматься ребятами. Здорово, что понастроили спортивной инфраструктуры во дворах, но она не загружена даже на 50%!

- Ваша альма-матер – Военный институт Внутренних войск МВД России. Вы когда учились, представляли себе, как будете стрелять в толпу на улице, если прикажут? Вас к этому готовили? Внутренние войска ведь – последний аргумент власти в уличных беспорядках.

– Вопрос очень сложный. Расстреливать толпу нас не готовили. Нас готовили работать со щитами, с дубинками. Просто так никто в толпу не стрелял и стрелять не будет, поверьте мне. Не представляю и не представлю себе никогда, что кто-то из начальников даст команду стрелять в народ. У нас не XIX век! Применять спецсредства – да. Обеспечивать безопасность – да. А команду стрелять никто никогда не даст!

- У нас стреляли и в XX веке, но я предпочитаю в этом месте вам верить. Но сложно верить. В прошлый раз вы мне рассказывали про свою идею обязать студентов обязательно работать от 4 до 6 лет после вуза. И эти ваши слова так и не реализованы. Сергей Алексеевич, вы – популист?

– Нет. Не каждая инициатива становится законом. Сейчас поменялась структура Министерства образования. Меняется правительство. Но я веду консультации с заместителем министра, как это можно реализовать. По данным ВЦИОМ, 80% людей идею поддержали.

- Вы для сравнения запросите исследование у «Левада-Центра».

– Попробуем и у них заказать социологию. Самое сложное сейчас понять, как собирать с регионов цифры, какое количество и каких специалистов после вузов им необходимо. В каких отраслях. Но работа идёт. Наш с вами тот разговор привёл к тому, что Минобразования стало внимательнее к нам. Есть подвижки. Не всегда видна вся работа.

P. S. Ранее Госдума утвердила новые штрафы за вовлечение детей в несанкционированные акции. Соавтор документа Анатолий Выборный пояснял «Фонтанке», что это нужно для защиты организаторов таких акций от уголовной ответственности.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»