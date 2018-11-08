На японском острове Хонсю обнаружили радиационную утечку

Радиационное загрязнение зафиксировано на объекте Японского агентства по атомной энергии в посёлке Токай на острове Хонсю.

Информагентство Киодо сообщает 8 ноября о том, что превышение радиации обнаружили на преобразователе плутония. Уровень радиации составил 833 беккереля. При этом ядерные объекты и АЭС обязаны сообщать в комитет по контролю над атомной энергией в случае превышения отметки в 370 тысяч беккерелей.

Загрязнение зафиксировали около герметичного контейнера во второй половине дня в среду. К утечке, скорее всего, привёл износ резинового уплотнителя. Никто из сотрудников не пострадал, окружающая среда тоже.

В 2014 году было решено ликвидировать атомный объект на Хонсю после признания его устаревшим. Процесс демонтажа рассчитан на 70 лет. На эти цели заложено около 8 миллиардов долларов. Ранее на объекте производилось ядерное топливо MOX – смесь плутония и урана.