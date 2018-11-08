Считай впрок

Народная мудрость гласит, что лучшее пенсионное накопление – хорошо воспитанные дети. Спорить с этим сложно, но лучше, если это богатство подкреплено определенной суммой на банковском счете. Разбираемся в инструментах, которые помогут обеспечить жизнь после завершения трудовой деятельности

Группа компаний «Пионер»

Первый вопрос, на который предстоит ответить: когда стоит начинать копить. Каждый, конечно, решает его сам для себя, исходя из своего финансового положения и накоплений, которые существуют на данный момент. Если обратиться к мнению большинства, то, по данным социологических опросов, россияне оптимальным возрастом считают отметку в 45 лет. Около 70% называют именно этот возрастной ценз. А каждый пятый считает, что начинать копить на пенсию нужно с 35 до 44 лет. Но и в 45, и в 35 важно понимать, какие инструменты для накопления существуют.

Как точно не надо делать

Сразу стоит оговориться: самый неудачный вариант – хранить деньги наличными. Главный враг этого способа – инфляция. Что будет со стоимостью денег через 10 лет предположить практически невозможно. Через несколько лет даже пара сотен тысяч рублей могут существенно потерять в стоимости. Это довольно просто оценить на практике, совершая покупки в магазине. Вряд ли кто-то не заметил, что размер чека за аналогичный набор покупок существенно вырос за последние годы.

Говоря о накоплениях, аналитики часто рекомендуют формировать диверсифицированный портфель, то есть вкладывать в различные инструменты. Иными словами, не складывать яйца в одну корзину. Но на практике это можно сделать, только имея хотя бы минимальные знания финансовых инструментов. При этом, пополнять такой портфель небольшими суммами, к примеру, ежемесячно, будет довольно сложно.

Старый добрый депозит

Второй наиболее распространенный способ накопления для непрофессиональных инвесторов – отнести деньги в банк и открыть вклад (депозит). Это традиционный инструмент, при котором на первый план выходят надежность кредитного учреждения и процентная ставка. Последняя не должна быть ниже уровня инфляции, которая, к слову, сейчас прогнозируется в размере 4%.

Сейчас доходность долгосрочных сбережений банковских депозитов в среднем оценивается в 7%. На практике, накопить себе сумму, достаточную для того, чтобы обеспечить уровень благосостояния, довольно сложно.

На депозиты очень похоже дополнительное пенсионное страхование по программам негосударственных пенсионных фондов. Но в этом случае дополнительно придется оплатить услуги управляющих паями.

Что с валютой?

При грамотном управлении валюта способна приносить неплохую прибавку. Но какой бы привлекательной не казалась перспектива, нельзя забывать о рисках. В кризис можно потерять все накопления буквально в один момент. Достаточно вспомнить разочарование тех, кто покупал валюту в 2002 год, а через пять лет курс сильно упал. К 2008 многие стали стремиться избавиться от валютных накоплений, опасаясь полного обесценивания доллара. Но уже годом позже валюта укрепилась чуть ли не в полтора раза. Выгодно «словить» колебания курса – задача не из легких. Иногда такой способ накопить и заработать приводит к лишним нервам и в итоге к потере денег.

Стабильные квадратные метры

Недвижимость в глазах большинства остается надежным инструментом для вложения средств. Впрочем, аналитики и сложившаяся практика подтверждают правильность выбора. Недвижимость из всех активов является стабильным и понятным инструмент. Она может не только сохранить свою рыночную стоимость, но и вырасти в цене. То есть, как минимум, вложенные деньги будут сохранены, а в ряде случаев и приумножены.

Один из распространенных сценариев – продажа, размен квартиры на несколько однокомнатных, одна из которых потом сдается. Этот вариант сработает, если в наличии уже есть просторное жилье и готовность сменить его на более компактную площадь. Если же квартиры пока нет, то стоит поторопиться с решением ее приобрести. Как правило, чем старше заемщик, тем жестче условия по ипотеке, и все выплаты должны быть совершены до выхода на пенсию.

Выгоднее всего приобретать недвижимость на начальных стадиях строительства. Тогда стоимость квадратного метра обычно минимальна. К тому же, к моменту ввода дома квартира уже подорожает на 15-20%.

Рассмотрим одно из предложений на рынке. В новом объекте сети апарт-отелей YE’S, строящемся в историческом центре Санкт-Петербурга, стоимость апартаментов начинается от 4,3 млн рублей. Приобрести номер можно в рассрочку от застройщика. Либо воспользоваться ипотекой.

Группа компаний «Пионер»

Такие комплексы изначально нацелены на сдачу в аренду, имеют соответствующую инфраструктуру и оснащение.

Апартаменты можно приобрести с полной отделкой, меблировкой, бытовой техникой и даже текстилем. То есть начать получать доход от своего апартамента можно будет сразу после ввода объекта в эксплуатацию.

Еще одно преимущество – возможность передать юнит в управление профессиональной компании. В таком случае собственник будет получать доход, не вникая в решение операционных вопросов, касающихся поиска арендаторов и текущего содержания апартамента. Таким образом, даже не имея на руках крупной суммы денег, можно не только стать владельцем апартамента, но и погасить кредит за счет дохода от аренды номера.

Группа компаний «Пионер»

После оценки основных вариантов накоплений становится понятно, что недвижимость остается одним из стабильных и надежных. Главное – правильно выбрать объект для вложений среди всего объема предложений.

Подробнее на сайте spb.yesapart.ru или по телефону +7 (812) 429 56 00.

Справка о компании ГК "Пионер"

Апарт-отель YES на Социалистической – застройщик ООО "Ленд Гранд", проектная декларация на сайте http://spb.yesapart.ru/about/documents

Апарт-отель YES на Хошимина – застройщик ООО "Центр ипотечных кредитов", проектная декларация на сайте http://spb.yesapart.ru/about/documents.

ЖК YE’S Residence – застройщик ООО «Инвестиционная девелоперская компания «Пионер», проектная декларация на сайте http://yesresidence.ru/